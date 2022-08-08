أخصائية سعودية: "الزوج المدلل" سبب كثير من حالات الطلاق (فيديو)

كشفت المستشارة الأسرية والأخصائية الاجتماعية منيرة السكران إن الدراسات أثبتت أن 42% من أسباب الطلاق ترجع إلى ”الزوج المدلل“، إضافة إلى التربية.

وقالت في مقابلة متلفزة، عبر قناة السعودية، أن ”الزوج المدلل ماهو ذنبه، هو نشأ على أن الأسرة ربته على الدلال، كل حاجة أبشر أوكيه تمام مافي أي مسؤولية تخليه يعتمد على نفسه فينصدم بالحياة“.

وأضافت: ”اللي تنصدم معاه الزوجة، فهم الاثنين مشتركين في الذنب اللي ما كان لهم دور فيه، هي التنشئة، ونسميه الطفل الكبير المدلل“.

#صباح_السعودية | من هو الزوج المدلل؟ وهل تؤثر شخصيته على استمرار العلاقة الزوجية؟ الأخصائية الاجتماعية منيرة السكران تُجيب #قناة_السعودية pic.twitter.com/G72bNSDpY0 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) August 7, 2022

وأوضحت أن ”الزوج المدلل يعتبر قليل تواجده بالنسبة لأغلب الزواجات، لأن الأسرة لما تهيأه للزواج خلاص تربيه على بعض الأشياء، والزوج المدلل تنصدم فيه الزوجة“.

وأشارت إلى أن الزوج المدلل ”طفل كبير تعود على تنشئة بسبب الأهل فيها الدلال والدلع وعدم تحمل المسؤولية وعدم اتخاذ القرار، فيتفاجأ في الزواج الذي يحتاج إلى كل تلك الصفات“.