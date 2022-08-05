"الناس في المترو".. حساب يخطف الأضواء بتوثيق المواقف في باريس

حقق حساب ”الناس في المترو“ على شبكة ”إنستغرام“ نجاحًا لافتًا في فرنسا مع بلوغ عدد متابعيه أكثر من 340 ألف حساب.

ووفق تقرير نشره موقع ”أكتو“ الفرنسي، يوثق الحساب المواقف الغريبة داخل مترو الأنفاق للعاصمة الفرنسية باريس.

وبفضل هذا الحساب، يتابع الفرنسيون والمشتركون من مختلف أنحاء العالم عبر شاشات هواتفهم الذكية المواقف الأكثر غرابة وربما إثارة للضحك، التي حصلت داخل مترو الأنفاق.

وعبر بضعة آلاف من الصور ومقاطع الفيديو المنشورة تصادفك قصة بيل-ميل، وهو رجل يبتلع المحار على مقعده القابل للطي، أو رجل آخر بصدد ممارسة الرياضة، أو صور لشاب جاء بمكتبه وكامل تجهيزاته من حاسوب ومقلمة وغيرها إلى داخل المترو حيث ينجز أشغاله.

وقد تم إطلاق حساب ”الناس في المترو“ في عام 2016 وكان في الأصل حسابًا سريًا مصممًا ”لإضحاك الأصدقاء“، كما يوضح مبتكره الذي غادر باريس منذ ذلك الحين.

ويشرح هذا الموظف السمعي البصري السابق أسباب بعث هذا الحساب قائلا: ”أنا لست باريسيًا لذلك عندما وصلت إلى العاصمة الفرنسية كانت لدي عين فضولية تدور حول الناس، وأحيانًا تلتقط صوراً لهم“.

لكن في عام 2018 قفزت شهرة الحساب، بعد بضع مقالات صحفية، حيث ذاع صيت ”الناس في المترو“ في العاصمة وحتى في المقاطعات الفرنسية الأخرى، وأصبح الحساب منذ ذلك الحين مغذيا لذاته.

ويرسل مستخدمو المترو العشرات من الصور يوميًا إلى مالك هذا الحساب واسمه ”غايتان“ الذي يختار أفضلها؛ بهدف الحفاظ على ”المتعة دون السقوط في نشر محتويات مبتذلة“.

ويؤكد غايتان أنه لا ينشر أي شيء عن الأشخاص الذين يبدون في محنة أو الذين يعانون الفقر والحرمان، مشيرا إلى أن نجاح هذا الحساب كان مرده سدّ الفجوة بين الجو الكئيب للمترو الباريسي والأحداث غير العادية في بعض الأحيان التي تحدث هناك، لمن يعرف كيف يراقبها، وفق تعبيره.

ويضيف غايتان: ”أتلقى أحيانًا رسائل من وحدات التحكم. لقد أحبوا الحساب وأخبروني أنهم رأوا أشياء لا تصدق على كاميرات المراقبة، ولسوء الحظ لا يمكنهم مشاركتها معي“، وفق تعبيره.

وأعربت إدارة المراقبة في شركة مترو الأنفاق بباريس عن اهتمامها بغايتان وما ينشره، ويقول هذا الشاب: ”لقد تحدثت معهم وطرحت فرضية الشراكة لكنها لم تحدث في الوقت الحالي، وتكمن المشكلة في وجود سلوكيات تتعارض مع لوائح الشركة في حسابي“.

وأشار غايتان إلى أنه من المنتظر أن يصدر كتاب في 2023 يتضمن نشاط ”الناس في المترو“، وهو مليء بالنكات والألعاب والمواقف الطريفة، وفق قوله.