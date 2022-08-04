لدعمه "المثليين".. حملة مقاطعة لموقع حجوزات السفر الشهير "Booking"

شنَ مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا لاذعًا ضد الموقع الإلكتروني الهولندي بوكينج ”Booking“ أحد المواقع الشهيرة عالميًا بحجوزات السفر؛ بسبب دعمهم الشواذ والترويج لهم.

وأطلق المدونون حملة أعلنوا فيها مقاطعتهم لهذا الموقع وحذفه من أجهزتهم، مطالبين كل من يملك حسابًا لديهم وحجوزات سفر بإلغائها وحذف التطبيق من أجهزتهم؛ ”حفاظًا على الدين والأخلاق والفطرة السليمة وردع الشواذ“، وفق تعبيرهم.

ولاقت هذه الحملة تفاعلًا واسعًا من قبل آلاف المدونين في عدة دول خليجية، شاركوا في التعليق والدعوة لمقاطعة هذا الموقع الذي أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني للأعضاء تدعو لدعم المثليين، وفق ما أكده المدونون.

ارسلو ايميل فيه دعم لـ 🏳️‍🌈على حسابات كل الاعضاء — سعودي أندرويد (@SaudiAndroid) August 4, 2022

وكان الموقع قد أعلن بشكل صريح دعمه للمثليين وروَج لهم بنشر علمهم الذي يضم 6 ألوان عبر حسابه في ”تويتر“، قبل عدة أيام.

Join us for Proud Journeys 🏳‍🌈🛫🌍 pic.twitter.com/EC7ZSROvFU — Booking.com (@bookingcom) July 28, 2022

ودشَن المدونون وسم #مقاطعه_بوكينج، الذي تربَع في قائمة الأعلى تداولًا في السعودية والكويت وعمان، ليحصد هذا الوسم آلاف التغريدات خلال الساعات القليلة الماضية.

وتحت هذا الوسم، قال السعودي عبدالله التميمي: ”تطبيق بوكينج اللي أعتقد أن ٩٠٪ من الناس موجود في جوالاتهم، يدعم مجتمع الشواذ القذر ويقدم لهم عروضًا خاصة فيهم .. لذلك وجب علينا كمسلمين #مقاطعه_بوكينج إلى الأبد .. وحسبي الله عليهم ! التطبيق موجود في جوالك ؟ احذفه الآن واحتسب الأجر من الله“.

تطبيق بوكينج اللي اعتقد ان ٩٠٪ من الناس موجود في جوالاتهم ، يدعم مجتمع الشواذ القذر ويقدم لهم عروض خاصه فيهم .. لذلك وجب علينا كمسلمين #مقاطعه_بوكينج الى الابد ..وحسبي الله عليهم ! التطبيق موجود في جوالك ؟

احذفه الان واحتسب الاجر من الله .. pic.twitter.com/iArwgNcW3F — عبدالله التميمي (@iAbudT) August 4, 2022

واعتبر ياسر العويفير أن هذه الشركة تتعمد استهداف العرب والمسلمين بالإعلان عن دعمها للمثليين باللغة العربية، قائلًا: ”إصرار غير طبيعي من مثل هذه الشركات لاستهدافنا بمثل هذه الإعلانات وباللغة العربية، يقول تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا)، أتمنى إخضاع مثل هذه الشركات لاحترام ثقافتنا قبل أن يكون لها تواجد في منطقتنا أو أن يتم طردهم ! #مقاطعه_بوكينج“.

اصرار غير طبيعي من مثل هذه الشركات لاستهدافنا بمثل هذه الاعلانات وباللغة العربية

يقول تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)

اتمنى اخضاع مثل هذه الشركات لاحترام ثقافتنا قبل أن يكون لها تواجد في منطقتنا أو أن يتم طردهم ! #مقاطعه_بوكينج pic.twitter.com/oIQJmbcCjd — ياسر العويفير (@yalowifeer) August 4, 2022

وأكد الشاعر خالد عبدالرحمن السبيعي مقاطعته لهذا الموقع رغم أنه من العملاء المميزين فيه، حيث قال: ”أنا من عملاء البوكينغ المميزين ولي فيه خصومات خاصة، لكن أي برنامج يدعم الشاذين ويشجع على الشذوذ وكل ما يخالف الفطرة ما يلزمني والله لايحوجني له“.

#مقاطعه_بوكينج أنا من عملاء البوكينق المميزين ولي فيه خصومات خاصه لكن اي برنامج يدعم الشاذين ويشجع على الشذوذ وكل مايخالف الفطره

مايلزمني والله لايحوجني له pic.twitter.com/P1WAQLDqu0 — خالد عبدالرحمن السبيعي (@kbnas2) August 4, 2022

وأيَد الكويتي بدر الحجرف الحملة، معلقًا: ”قبل لا تكون مُسلم، الفطرة السليمة تحتم على الإنسان أيًا كانت ديانته محاربة كل ما يشذ عن هذه الفطرة السليمة اللي يحاولون يلوثونها بقذارتهم والترويج لها بشتى الطُرق لذلك نُطالب بـ #مقاطعه_بوكينج وتأديبها“.

قبل لا تكون مُسلم، الفطرة السليمة تحتم على الانسان أيًا كانت ديانته محاربة كل ما يشذ عن هذه الفطرة السليمة اللّي يحاولون يلوثونها بقذْارتهم والترويج لها بشتى الطُرق لذلك نُطالب بـ #مقاطعه_بوكينج وتأديبها. pic.twitter.com/NxNiJYJTHp — بدر الحجرف (@BaderALhjraF) August 3, 2022

ودعا الكويتي محمد عبدالله الدواير لوأد أفكار كل من يروِج للمثلية، قائلًا: ”بوكينج تبدأ بجس النبض عبر رسائل تبسط المثلية وتمهد للتعايش معها. يجب وأد أفكارهم الخبيثة قبل ترويجها، أبسط شي يا خوان حذف البرنامج“.

بوكينج تبدا بجس النبض عبر رسائل تبسط المثلية وتمهد للتعايش معها .

يجب وأد افكارهم الخبيثة قبل ترويجها

ابسط شي ياخوان حذف البرنامج #مقاطعه_بوكينج pic.twitter.com/L0G8Zt17bR — محمد عبدالله الدواير (@aldwayer) August 4, 2022

وتعتبر قضية المثلية الجنسية من القضايا المثيرة للجدل في كثير من الدول حول العالم، وتتباين الآراء تجاهها بين من يعلن رفضها بشدة واستنكارها ويدعو لمحاسبة ومقاطعة المروجين لها، وبين من يرى أنها تقع ضمن خانة الحريات الشخصية ويطالب بحماية من ينتمون لهذه الفئة.