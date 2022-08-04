بعد الجدل.. مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعلن تعديل زي "البنات" الموحد

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم الخميس، عن تعديلها للزي المدرسي الخاص بالبنات في مرحلة رياض الأطفال، وذلك بعد إثارته جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ”الإمارات للتعليم المدرسي“ أقرت زيا موحدا وجديدا لرياض الأطفال، للبنات والأولاد، إذ أوضحت من خلال صور إرشادية أن ”زي الأولاد بلوزة وشورت“، في حين كشفت أن ”زي البنات عبارة عن قميص وتنورة قصيرة“.

وإثر ذلك، اعترض مواطنون على زي البنات، وقد اعتبروه ”مخالفا للعادات والتقاليد المحافظة“، وشدد عدد منهم على أنهم ”لن يقوموا بالسماح لبناتهم بارتداء تنانير قصيرة“، فيما طالب آخرون بإعادة النظر في الزي المدرسي المخصص للبنات.

وطالبت متابعة تدعى ”علياء“ بالتركيز على الهوية الوطنية، التي تبدأ من اللباس: ”أتمنى التركيز على موضوع زرع الهوية الوطنية والأخلاق وتعاليم الدين اللي المفروض انها تبدأ من اللبس“.

واستنكر آخر، الزي، مؤكدا: ”لا طاعة لهم في لبس البنت بنلبس بناتنا حشيم“.

واعتبر ”سلطان“ أن من حق الأهل اختيار اللباس المناسب لأطفالهم: ”مشتطين في تويتر على لبس البنات وفعلاً من حق الأهل أن يختاروا طريقة لبس أطفالهم بما يناسب ثقافتهم“.

وناشدت متابعة، النظر مجددا في موضوع اللباس: ”أنا اقول عيدوا النظر أفضل في اللبس“.

وعلقت أخرى: ”أتمنى إعادة النظر بالزي، وأن يناسبنا، وهذا لا هو من ديننا ولا من عاداتنا وتقاليدنا“.

وتجاوبت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مع ما قالت إنه ”ملاحظات“ تلقتها من ذوي الطلبة، مؤكدة أنها ”قامت بتعديل الزي الخاص بالبنات في مرحلة رياض الأطفال“.

وأوضحت المؤسسة التعليمية في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: ”تنوه مؤسسة التعليم المدرسي بأنها تلقت بعض الملاحظات من أولياء الأمور والميدان على الزي المدرسي الجديد الخاص برياض الأطفال للبنات، وتفيد بأنه تم توجيه المورد للاستجابة لهذه الملاحظات وتغيير الزي بما يحقق راحة الأطفال خلال اليوم الدراسي ورضا أولياء الأمور“.

ونشرت ”التعليم المدرسي“ صورا للزي الجديد، الذي تم تعديله للبنات، لتقوم بتبديل التنورة القصيرة ببنطال طويل.