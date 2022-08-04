كيف تعلم أطفالك التوفيق بين رغباتهم والقدرة المالية للأسرة؟

يُعد تعليم أطفالك الدفع مقابل الاحتياجات، من أهم الخطوات التربوية المالية، لأن الآباء يرغبون بجعل الأطفال سعداء، سواء من خلال حصولهم على تلك اللعبة المرغوبة أو التجربة الممتعة.

ولكن بالمقابل ستواجه أوقاتا يريد فيها أطفالك شيئًا لا يتناسب مع ميزانية الأسرة؛ بحيث لن يكون من الممكن دائمًا الحصول على لعبة فيديو جديدة باهظة الثمن أو معسكر صيفي باهظ الثمن أو قطعة ملابس عصرية.

ويشير خبراء التربية، إلى أنه عندما يحدث ذلك، فهي فرصة لك للتحدث مع أطفالك حول حقائق المال القائمة على التمييز بين شيء نريده مقابل شيء نحتاجه، لأن فهم كيف يجب أن يدفع المال أولاً مقابل احتياجاتنا الأساسية، مثل الطعام والمأوى والملابس، مقابل الاحتياجات الاختيارية هو خطوة مهمة لتوجيه الأطفال نحو فهم مادي أساسي ومطلوب

كيف تتحدث مع الأطفال عن المال؟

يقول علماء النفس من خلال تقرير نشره موقع ”لايف هاكر“، إنه عندما يتعلق الأمر بالحديث عن القدرة على تحمل تكاليف بعض احتياجاتهم، ”من المهم أن تكون مباشرًا، والأهم أن تكون واثقًا“.

كما يشدد الخبراء على استلام زمام الأمور بتعاطف، والاعتراف برغبتهم، مع إيجاد طرق مناسبة لاعمار الاطفال لمساعدتهم على فهم سبب عدم حصولهم على ما يريدون.

ويوصي الخبراء بضرورة اختلاف استجابتك حسب العمر والنضج: فمع طفل صغير، يوصي الخبراء بالاعتراف برغباتهم باستجابة متعاطفة، أما مع الأطفال الأكبر سنًا، فيوصون بإجراء مناقشة أكثر تفصيلاً من خلالها يتم التعريف بميزانية الأسرة، ومن ثم مساعدتهم على طرح الأفكار حول طرق مجدية مالياً لتلبية رغباتهم.

كيف تجد بدائل ”لرغبات“ أطفالك؟

بمجرد إجراء مناقشة حول المال، ومساعدة أطفالك على فهم أن المال ليس موردًا غير محدود، فإن إحدى الطرق لمساعدتهم على التعامل مع خيبة الأمل من عدم الحصول على ما يريدون هو مساعدتهم على ”تبادل الأفكار حول البدائل التي تكون إما منخفضة التكلفة وإما مجانية“.

بالنسبة للأطفال الأكبر سنًّا، إذا كانوا عازمين على شراء شيء باهظ الثمن، مثل لعبة فيديو، فإن أحد الخيارات هو مساعدتهم في وضع خطة لكيفية التوفير من أجلها كمهام إضافية يمكنهم القيام بها لأفراد الأسرة أو الجيران لكسب بعض النقود الإضافية.

ويوضح الخبراء أنه ”من المهم للأطفال أن يتعلموا كيفية التعامل مع الرفض، وأن يفهموا ما يعنيه ذلك، وأن يفهموا أن العمل الجاد يأتي بالمكافآت“.