الكويت.. تعاطف واسع مع مناشدة والد "البدون" علي مشعل

تعاطف طيف واسع من الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي مع والد علي مشعل الذي ناشد لعلاج نجله في الخارج من مرض السرطان.

وينتمي علي مشعل – البالغ من العمر 14 عاما – إلى فئة غير محددي الجنسية في الكويت ”البدون“، ما دفع والده للمناشدة لاستخراج جواز سفر له، يسمح بعلاج نجله في الخارج.

وفي لقاء إعلامي، قال والد علي مشعل إن ”ابنه مصاب بسرطان الغدد وقد وصل إلى الكبد والطحال وبدأ ينتشر في العظم، ويرغب في علاجه قبل فوات الأوان“.

وكان الناشط الحقوقي المعروف أحمد الميموني أثار قضية الفتى علي مشعل، الذي يرقد في مستشفى محلي فيما يبدو، وبحاجة لمبلغ 98 ألف دينار (323 ألفا و400 دولار)، للعلاج.

وطالب ”الميموني“ في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، بالمساهمة في علاج علي مشعل، إذ كتب: ”#الطفل_علي_مشعل يبي فزعتكم طفل من الكويتيين البدون يعاني مرض السرطان وتكلفة علاجه 98 الفا وحالة الطفل حرجه جداً افزعوله لو بدينار راح يفرق مع اهله والله وان ماقدرت ساهم معانا بالنشر يمكن على ايدك تفرج عليه“.

وأعادت معاناة الفتى علي مشعل ووالده، قضية ”بدون الكويت“ إلى الواجهة، والتي غالبا ما تثار عند كل محنة أو موقف يتعرض له أفراد هذه الفئة.

واستنكر المحامي محمد الحميدي ما وصفه باستمرار معاناة فئة ”البدون“، قائلا: ”لن يستقيم حالنا وقضية اخواننا البدون لم تحل وهذا والله الظلم البيّن الذي نبرأ الى الله عز وجل منه“.

وانتقدت مغردة معاناة هذه الفئة الدائمة: ”لا سفر إلا بمناشدة، ولا تعليم إلا بمناشدة، ولاظُلم يُرفع إلا بمناشدة، مُحزن هو الحال؛ حين يحتاج العلاج أيضاً مناشدة ! اللهم هوِّن عليهم علاجهم.“.

بدورها، أكدت المهتمة بقضايا البدون صاحبة حساب ”ربما زينب“ أن معظم المبلغ توفر في محاولة لتوفير ثمن علاج علي مشعل: ”طفل من الكويتيين البدون يعاني من مرض السرطان وحالته حرجة جدا ومبلغ علاجه 98 ألفا، تم التبرع بـ51 ألفا وباقي 46 ألفا، لو كل شخص تبرع بالمبلغ اللي يقدر عليه وحتّى لو كان بسيطا راح نقدر من بعد الله نسكّر مبلغ علاجه، رابط التبرع“.

ويطالب والد علي مشعل إلى جانب مساعدته في المساهمة بمبلغ العلاج، استخراج جواز سفر يمكنه من السفر بنجله.

وقال في اللقاء الإعلامي إلى أن كل ما يحتاجه ”جواز سفر وفقا للمادة الـ17، ليتمكن من السفر بابنه لأي بلد في الخارج وعلاجه“.