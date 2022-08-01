"نشر كلمة طيبة".. مبادرة تثير جدلا في سلطنة عُمان

أثارت مبادرة لنشر رسائل إيجابية في الطرقات العامة، أطلقها أحد المشاهير في سلطنة عُمان، ردود فعل واسعة بين المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمثلت المبادرة التي أطلقها الشاب عبدالرحمن العويسي بحمله لوحات تتضمن عبارات تدعو إلى السعادة والابتسامة والتفاؤل، والتجوُل بها في الطرقات العامة سعيا منه لإدخال البهجة والسعادة على كل من يرى هذه اللوحات.

وجاء في إحدى اللوحات التي تم نشرها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي: ”لن تعيش هذا اليوم مرة أخرى، لا تدعه يمر بحزن، كن سعيداً وسيتغيَر كل شيء حولك“.

مواطن يجوب طرقات السلطنة بهدف نشر الكلمة الطيبة pic.twitter.com/ZEYJL3oMU2 — أخبار عمان (@omaniyanews) August 1, 2022

وحصدت هذه المبادرة إعجاب كثير من المدونين، ومنهم ناصر الحمداني.

وقال الحمداني إن ”الشاب عبدالرحمن العويسي مبادر بكلمة طيبة وابتسامته في وجوه الآخرين من المارة هي رسالة للمجتمع بأن ليس هناك شيء يدعو للعبوس في وجوه الآخرين. دمتم بود تحياتي للشاب؛ #عبدالرحمن العويسي“.

الشاب عبدالرحمن العويسي مبادر بكلمة طيبة وابتسامتة في وجوه الآخرين من المارة هي رسالة للمجتمع بأن ليس هناك شئ يدعي للعبوس في وجوه الآخرين. دمتم بود

تحياتي للشاب؛ #عبدالرحمن العويسي — Nasser AL hamdani ناصر الحمداني (@wahm9659) August 1, 2022

ورحَب المدوِن أزهر هلال الكندي بهذه المبادرة، قائلا: ”مبادرة طيبة، ويستحق هذا المواطن الشكر والتقدير“.

مبادرة طيبة، ويستحق هذا المواطن الشكر والتقدير — أزهر هلال الكندي (@AAazzhh2) August 1, 2022

وكتب عبدالله المقبالي: ”بارك الله فيه مبادرة جدا رائعة، وفي ميزان حسناته بإذن الله“.

بارك الله فيه مبادرة جدآ رائعة ، وفي ميزان حسناته بإذن الله — Abdullah Al Moqbali (@MoqbaliAbdullah) August 1, 2022

وقالت مغردة تدعى ”فاطمة“: ”جميل التفاؤل والأجمل نشره بين الناس“.

جميل التفائل والأجمل نشره بين الناس — 🇴🇲Fatma (@oman_alshmookh) August 1, 2022

ورغم الإشادة الواسعة بهذه المبادرة، فهناك من قلل منها واعتبر أنها مجرد وسيلة للشهرة وتصدر الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المدونين: ”ماشي سالفة يدور (شو) بسس.. تبا تزرع الابتسامة روح المستشفيات واسأل عن المريض العماني أو الوافدة يلي ما يزورهم أحد روح له وبأيدك باقة ورد وشوف ردت فعله أما على الشوارع ولايحه ما منها فايده بس عشان يصوروك صدقني 90 بالمية سالفة ما يسوو لك“.

ماشي سالفه..

يدور (شو) بسس تبا تزرع الابتسامه روح المستشفياات

واسأل عن المريض العماني او الوافده يلي ما يزورهم احد

روح له وبأيدك باقة ورد

وشوف ردت فعله

اما على الشوارع ولايحه ما منها فايده

بس عشان يصوروك

صدقني ٩٠ بالميه سالفه ما يسوو لك — R.ALBADWAWY (@6F1vArzU9aBsT4F) August 1, 2022

ورأى سلطان بن حمد أن غاية العويسي من هذه المبادرة هي ”البحث عن الشهرة فقط“، وفق اعتقاده.

يدور شهره لا اكثر — سُلطان بن حمد 🇴🇲 (@sultan_ramos) August 1, 2022

وعن فكرة المبادرة، سبق أن أشار عبدالرحمن العويسي في حديث مع وسائل إعلام محلية إلى أنه ”سبق وأن أقام تجارب اجتماعية ووثقها عبر اليوتيوب ولمس تفاعلاً معها من قبل العمانيين“.

وبين أنه ”شعر في الفترة الأخيرة بتقصير من ناحية تقديم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يطلق هذه المبادرة بهدف نشر السعادة وإيصال رسائل إيجابية للآخرين“.

وأكد أنه ”لقي ردود فعل إيجابية من قبل المارين في الطرقات، الذين أبدوا إعجابهم بهذه المبادرة، ما جعله يعقد النية على متابعة هذه المبادرة ونشرها في شوارع وطرقات بمناطق مختلفة في السلطنة“.