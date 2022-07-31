مؤذن في السعودية يطالب المصلين بالصلاة في منازلهم (فيديو)

وثق ناشطون وبعض الحسابات، واقعة نادرة في الممكلة العربية السعودية، حيث تم تداول مقطع لمسجد يقوم بدعوة المصلين إلى الصلاة في منازلهم.

وانتشر اليوم الأحد مقطع مصور لمؤذن مسجد في أحد أحياء العاصمة الرياض، يُسمِع نداءه للسكان عند أذان المغرب، قائلاً: ”صلّوا في رحالكم“، بدلاً من ”حي على الصلاة“.

بعض مساجد #الرياض تصدح بـ"صلوا في رحالكم" أثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم. – pic.twitter.com/AbkLRVdTAH — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 31, 2022

ويلاحظ من المقطع وجود كميات كبيرة من المياه تحيط بالمنطقة التي يوجد فيها المسجد، وهو ما يعيق حركة مرتادي المسجد وإمكانية وصولهم للصلاة.

وأداء الصلاة في المنازل بدلاً من المساجد أمر مباح في الشريعة الإسلامية في أوقات معينة، بينها البرد القارس والمطر الغزير، وفق كثير من التفسيرات الدينية المتبعة.

وتشهد مناطق واسعة من العاصمة السعودية الرياض حاليا أحوالا جوية عاصفة وأمطارا غزيرة أدت إلى إغراق أحياء بكاملها بسبب السيول الجارفة التي تشكلت بفعل كميات الأمطار الهائلة التي سقطت.