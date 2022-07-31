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مؤذن في السعودية يطالب المصلين بالصلاة في منازلهم (فيديو)
تاريخ النشر: 31 يوليو 2022 18:14 GMT
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2022 19:15 GMT

مؤذن في السعودية يطالب المصلين بالصلاة في منازلهم (فيديو)

وثق ناشطون وبعض الحسابات، واقعة نادرة في الممكلة العربية السعودية، حيث تم تداول مقطع لمسجد يقوم بدعوة المصلين إلى الصلاة في منازلهم. وانتشر اليوم الأحد مقطع

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المصدر: إرم نيوز

وثق ناشطون وبعض الحسابات، واقعة نادرة في الممكلة العربية السعودية، حيث تم تداول مقطع لمسجد يقوم بدعوة المصلين إلى الصلاة في منازلهم.

وانتشر اليوم الأحد مقطع مصور لمؤذن مسجد في أحد أحياء العاصمة الرياض، يُسمِع نداءه للسكان عند أذان المغرب، قائلاً: ”صلّوا في رحالكم“، بدلاً من ”حي على الصلاة“.

ويلاحظ من المقطع وجود كميات كبيرة من المياه تحيط بالمنطقة التي يوجد فيها المسجد، وهو ما يعيق حركة مرتادي المسجد وإمكانية وصولهم للصلاة.

وأداء الصلاة في المنازل بدلاً من المساجد أمر مباح في الشريعة الإسلامية في أوقات معينة، بينها البرد القارس والمطر الغزير، وفق كثير من التفسيرات الدينية المتبعة.

وتشهد مناطق واسعة من العاصمة السعودية الرياض حاليا أحوالا جوية عاصفة وأمطارا غزيرة  أدت إلى إغراق أحياء بكاملها بسبب السيول الجارفة التي تشكلت بفعل كميات الأمطار الهائلة التي سقطت.

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