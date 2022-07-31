الأردن.. الاعتداء على 6 أشخاص بأداة حادة داخل مستشفى جرش الحكومي

أقدم شخص على الاعتداء بأداة حادة، على 6 أشخاص داخل مستشفى جرش الحكومي، شمال الأردن.

ونقلت صحيفة ”الغد“ المحلية، عن مصدر أمني، قوله إن ”شخصًا راجع مستشفى جرش الحكومي وفي أثناء وجوده داخل المستشفى اعتدى على ستة أشخاص بأداة حادة“.

وأكد المصدر أنه ”لا توجد وفيات بين المصابين وجميعهم قيد العلاج، وتم على الفور البدء بالتحقيقات اللازمة“.

من جانبه، بيَّن مصدر طبي أن ”سبب المشاجرة يعود لخلاف بين أحد أصحاب السوابق والكوادر الطبية، بعد إدخال زوجته للمستشفى لإجراء عملية ولادة“.

وقال المصدر إن من بين الإصابات كوادر طبية ورجل أمن ومراجعًا، وجميعهم يتلقون العلاج في المستشفى.

من جهته، قال محافظ جرش بالإنابة حمد الكرازنة، إن الجاني ”يعاني اضطرابًا بالشخصية، وله سيرة مرضية“، بحسب ما ذكر موقع ”عمون“ المحلي.

وأضاف الكرازنة أن ”3 من المصابين حالتهم متوسطة، والباقي إصاباتهم خفيفة“.