وفاة الرئيس الفلبيني الأسبق فيدل راموس

توفي الأحد، الرئيس الفلبيني الأسبق فيدل راموس، الذي حكم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بين 1992 و1998، عن 94 عامًا.

جاء ذلك بحسب ما أفاد موقع ”رابلر“ الإخباري، نقلا عن ابنة أخت راموس.

وشغل راموس، مناصب أمنية رفيعة قبل أن يصبح رئيسًا. ويعتبر ”بطلًا“ لانتفاضة شعبية عام 1986 أطاحت بدكتاتورية فرديناند ماركوس الأب، والد الزعيم الفلبيني المنتخب حديثًا والذي يحمل الاسم نفسه.

ومع ذلك، فإن آخرين لم يغفروا أو ينسوا دوره في تطبيق الأحكام العرفية في ظل نظام ماركوس.

وفاز راموس بفارق ضئيل في انتخابات عام 1992 ليحل محل زعيمة سلطة الشعب كورازون أكينو.

وشهدت رئاسته السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي.

وقالت تريكسي كروز-أنجيليس، السكرتيرة الصحفية لابن فرديناند ماركوس جونيور المنتخب حديثًا: ”لقد علمنا بوفاة الرئيس السابق فيدل راموس ببالغ الأسى“.