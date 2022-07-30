الكويت.. نعي واسع للإعلامي الرياضي عبدالله عاجل العنزي

نعت نخب كويتية اليوم السبت، الإعلامي الرياضي الشاب عبدالله عاجل العنزي، الذي فارق الحياة، إثر أزمة قلبية مفاجئة أصيب بها في وقت مبكر من اليوم.

وأعلن عبدالهادي عاجل، شقيق الإعلامي الراحل وفاة شقيقه، مؤكداً أنه سيتم تشييعه اليوم عقب صلاة العصر في مقبرة الصليبخات شمال شرق البلاد.

انا لله وانا اليه راجعون

انتقل الى رحمة الله تعالى ( اخي )

عبدالله عاجل نقيمش المطرفي

والصلاة عليه غداً السبت بعد صلاة العصر بمقبره الصليبيخات العزاء بالمقبرة — عبدالهادي عاجل (@hadi_alenezi) July 29, 2022

ودشن المدونون وسماً حمل اسم الإعلامي الراحل، ليشهد تفاعلاً لافتاً من قبل إعلاميين وأكاديميين ومدونين أبدوا تأثراً كبيراً بوفاته المفاجئة.

وحرص كل من نعى الإعلامي الشاب على الإشادة به وبأخلاقه، مستذكرين نصائحه الدينية والاجتماعية التي كان يبثها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها الآلاف.

وقال مقدِم البرامج الرياضية في تلفزيون الكويت محمد أبو الروس: ”إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون فجعت اليوم بخبر وفاة الأخ والصديق #عبدالله_عاجل أحد أنقى القلوب وأطيبها لم يحمل الضغينة تجاه أحد نقي السريرة حسن المعشر طيب الخلق اسأل الله أن يرحمه ويغفرله ويرزقه الفردوس الأعلى إنا لله وإنا اليه راجعون“.

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون

فجعت اليوم بخبر وفاة الأخ والصديق #عبدالله_عاجل

أحد أنقى القلوب وأطيبها

لم يحمل الضغينة تجاه أحد

نقي السريرة حسن المعشر طيب الخلق

اسأل الله أن يرحمه ويغفرله ويرزقه الفردوس الأعلى

إنا لله وإنا اليه راجعون@abdullah_3ajel pic.twitter.com/8ysaLOKKP0 — محمد أبو الروس (@SirM7md) July 29, 2022

وكتب الإعلامي أحمد العنزي: ”والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، أسألكم الدعاء له ولكل المسلمين اللهم ارحمه برحمتك“.

والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن

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اسألكم الدعاء له

ولكل المسلمين

اللهم ارحمه برحمتك #عبدالله_عاجل العنزي pic.twitter.com/AhkgyDv6or — أحمد العنزي (@Ahmad_tv) July 30, 2022

ونعى قارئ القرآن أحمد بن عبدالعزيز النفيس الإعلامي الراحل، قائلاً ”رحم ﷲ الأخ الخلوق #عبدالله_عاجل صاحب المقطع المشهور ببر الوالدين دخلتُ على الوسم فشاهدت ثناء عجيب من أصدقائه والعامة عليه، فتذكرت قول نبينا ﷺ [أنتم شهداء ﷲ في أرضه] اللهم ارفع درجته واغفر زلته ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

​https://twitter.com/ahmad_alnufais/status/1553154650907574272?s=20&t=vlKXxO6wT0QzdAk0koK5GQ

وأشار المحامي حسين العصفور إلى وفاة الإعلامي العنزي لافتاً بأن سببها أزمة قلبية، حيث قال: ”إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون فجعت اليوم بخبر وفاة الأخ والصديق #عبدالله_عاجل اثر سكته قلبيه أحد أنقى القلوب وأطيبها طيب الخلق والاخلاق اسأل الله أن يرحمه ويغفرله ويرزقه الفردوس الأعلى إنا لله وإنا اليه راجعون“.

​https://twitter.com/lawyer_h_alas4/status/1553149757413097472?s=20&t=iEt_44wPD8jsjnwx76US-w​

وأبدى عبدالله العنزي تأثراً كبيراً بوفاة الراحل، وقال: ”الله يرحمك ياحبيبي، والله اني حزين فجعني خبر موتك، عمري ماراح انساك ولا انسى مواقفك معاي كنت الاخو والصديق والله اني احبك واحب قلبك الطيب وروحك المرحة، تعلمت منك اشياء واجد ممتن لك بالكثير عسى الله يرحمك ودعتنا فجأة، لكن راضيين بقضاء الله عسى الله يجمعنا معاك بجنات النعيم يارب“.