سؤال شائع بين السعوديين يصبح ضمن مخالفات الذوق العام

قال مسؤول في جمعية سعودية معنية بتوعية الناس لمراعاة قواعد الذوق العام في البلاد إن سؤال الآخرين عما إذا كانوا متزوجين أو عزابا يندرج ضمن التدخل في الخصوصية ومخالفة الذوق العام في المملكة.

وكان نائب مدير جمعية الذوق العام في البلاد، خالد العبد الكريم، يتحدث في مقابلة تلفزيونية، اليوم الجمعة، عندما قال إن جمعيته غير الحكومية رصدت أكبر الظواهر المنتشرة لمخالفة الذوق العام، وتبين لها أن التدخل في الخصوصيات مثل السؤال عن الزواج والتخرج من الجامعة من أكثر مخالفات الذوق العام الشائعة.

لكنه عاد وأشار في حديثه لقناة ”الإخبارية“ الرسمية إلى مخالفات أخرى للذوق العام تستوجب العقوبات في لائحة حكومية للذوق العام، مثل اللباس غير اللائق ورمي المخلفات من السيارة أو رفع صوت المسجل فيها أو تصوير الآخرين دون إذنهم، وهي جميعها مخالفات تستوجب الغرامة المالية.

فيديو | نائب مدير جمعية الذوق العام د خالد العبد الكريم: تصوير الآخرين من أبرز ظواهر مخالفة الذوق العام ومخالفتها 500 ريال والأسئلة الشخصية مثل "متى تتزوج" مخالفة لذوق العام#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/2IbfSyKYS8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2022

وأثار حديث العبدالكريم جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول مغردون سعوديون كثر حديثه متسائلين عما إذا كان السؤال الشائع بين الناس عن الحالة الاجتماعية كالزواج والتخرج يستوجب العقوبة من سجن أو غرامة أو كلاهما.

وبدأت السعودية منذ العام 2019 بتطبيق لائحة الذوق العام التي تعاقب المخالفين لمجموعة واسعة من القواعد والسلوكيات في الأماكن العامة.

ويندرج حديث العبدالكريم ضمن نشاط جمعيته التوعوي، ولا يعني أن كل المخالفات التي أوردها مثل السؤال عن الحالة الاجتماعية للشخص تعد مخالفة وتستوجب العقوبة في اللائحة الحكومية.

ونصت اللائحة على أنها ”سوف تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، وهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل، والموجودة في الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك“.

وجاء في مادة أخرى: ”يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في المملكة، ولا يجوز الظهور في مكان عام بزيّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام“.

وتتيح لائحة ”الذوق العام“ لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية ناتجة عن مخالفته للائحة الذوق العام التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. فيما تتراوح قيمة مخالفات اللائحة بين 50 ريالاً وثلاثة آلاف ريال.

وتقول وسائل إعلام محلية إن بنود لائحة الذوق العام تتضمن حظر إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات على الطرقات، أو قضاء الحاجة في أماكن غير مخصصة لها، والجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية، على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.

وتشمل المخالفات قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخالية والممتلكات العامة، والتخييم، أو التجمع، أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة، وتربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، ونقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.