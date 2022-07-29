سعوديون يهاجمون "سهام موشيه" بعد قذفها "أهالي الجنوب"

هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حسابا في ”تويتر“ يحمل اسم ”سهام موشيه“، كان قد قذف أهالي منطقة الجنوب في المملكة بعبارات مسيئة.

وكان الحساب قد روج من خلال سلسلة التغريدات عبر ”تويتر“ لسلوكيات ”مسيئة“، لافتا إلى أنها ”سلوكيات كان أهالي الجنوب يتصفون بها“.

وهاجم مواطنون، صاحبة الحساب، من خلال هاشتاغ #سهام_تقذف_اهل_الجنوب، مشككين بالمصدر الأصلي للحساب، مرجحين أن يكون ”إسرائيليا“.

وشكك أحد المغردين بالقول: ”سهام موشيه اسم صهيوني ولا انا غلطان“.

وأيد مغرد آخر: ”لا اعرفها لكن الاسلوب اسلوب يهود والاسم(موشية) ايضاً فهم من اكثر الناس تدليس واهل مكر شديد وبطرق وحيل لا يجيدها الا هم فقط وتاريخهم كله فتن وتدليس حتى انهم تلاعبوا بدين النصارى حتى لم يتبق منه الا تصاوير ومجسمات في كنائس وكذلك فعلوا بالشيعة ولن يتوقفوا“.

واستنكر آخر قذف أهالي الجنوب، مشيدا بأخلاقهم وتقاليدهم: ”سهام موشيه تنبح مالها والي .. تردح وتكذب عساها الجن تركبها .. اهل الجنوب الفخر والبيرق العالي.. درع الوطن سقم كبد الي يحاربها.. وانتي ياموشيه لاعم ٍ ولا خالي .. دواجة ، جاهزه للي يلاعبها . آلرخيمي“.

ورجح المغرد فهد بن شلوان بدوره أن يكون الحساب إسرائيليا: ”من اسم موشيه اعتقد الحساب اسرائيلي اهل الجنوب اهل شيم ومكارم“.

وانتقد يحيى العدل، الكلام المسيء: ”ومن اي القبائل هي موشية ؟ سهام تمثل نفسها وصفاتها التي رمت اهل الجنوب بها. الحساب سيكون صارما من الحكومة على قدر العدد المشارك، لذلك يجب على كل اهل الجنوب المشاركة“.

وكتب فيصل العبدلي: ”انا مطيري ومن نجد و شهادتي في اهل الجنوب مجروحه ونعم الرجال ان بغيت كرم وشجاعة وحسن جوار وفزعه ويكفي انهم مشاركين بالحد الجنوبي والاف قصص البطولة مسجلة لهم بساحات الحرب وهم منا وفينا واخوانا ولانرضى عليهم الا اذا رضيناها على انفسنا“.

ويبدو أن الحساب للمدعوة ”سهام موشيه“ تعرض لاحقا للإيقاف على موقع التواصل ”تويتر“.