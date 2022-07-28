تشييع جثمان الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبد العزيز

شُيّع، اليوم الخميس، جثمان الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء عن 75 عامًا.

وأدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقب صلاة العصر اليوم الخميس، صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن ناصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أدى الصلاة مع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وعدد كبير من الأمراء.

وتوفي الأمير عبدالرحمن بن ناصر، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للديوان الملكي السعودي عبر منصة ”تويتر“.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن، نجل الأمير عبدالرحمن، قد نشر تغريدة له عبر منصة ”تويتر“، معلنًا فيها وفاة والده، وقال: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب مؤمن وراضٍ بقضاء الله وقدره، أنعى فقيدي الغالي أبي وقطعة من قلبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم (الأربعاء)، أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل ما أصابه تكفيرًا ورفعة في الدرجات، وأن يسكنه فسيح جناته“.

والأمير الراحل هو الابن الحادي عشر للأمير ناصر بن عبدالعزيز، ووالدته هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد من أميرات قبيلة شمر.