"خليها تعنس".. اشتعال السجال بسبب "قائمة الزواج" في مصر

اشتعل الجدل الدائر في الأوساط المصرية المجتمعية مؤخرا بسبب ما تسمى ”قائمة الزواج“، والتي تعتبر من حقوق الزوجة في مصر، وتضمن لها قائمة بعناصر ومكونات عفش المنزل وغيرها من الأمور.

وانتقل الأمر من حالة الجدل إلى سجال شبابي، بين الجنسين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن ناشطون شباب وسما بعنوان ”#خليها_تعنس“ ووسم ”#إلغاء_القايمة“ للتعبير عن رفضهم للقائمة.

وقال مغرد باسم عبدالرحمن صبري: ”الكارثة أن الأهالي دايما بتفكر في الشقة والعفش والقايمة والشبكة وخلافه وناسيين اهم حاجة وهي الشخصين اللي حيعيشوا مع بعض!!“.

مغرد آخر باسم ”ريان“ علق قائلاً: ”وكاله دار الإفتاء المصرية اكتشفت اخيرا من صور تليسكوب جيمس ويب أن القائمه على العريس وأكد العلماء أن ذلك سيغير مفاهيمنا عن طبيعه الخناقات وقضايا المحاكم“.

المغرد ”أحمد الهواري“ علق بشكل ساخر قائلاً: ”يا جماعه اهدو شويه هو مفيش جواز اصلا دة الواحد عايش سينجل بالعافيه اروح اجيب بنت الناس واظلمها معايا الوضع محزن لينا كلنا و انا كان شر البليه ما يضحك“.

مغرد باسم ”زين أباظة“ علق قائلاً: ”بنت الأصول بنت الناس الشبعانة! بنت الناس الطيبين! بنت ولاد الذوات! اللى أبوها راجل حقيقي عنده كرامة و اصل مستحيل مستحيل يفرق معاهم موضوع القايمة ده و مستحيل اهل البنت يعملوها سلعة ليها ثمن يعني فلوسك متفرقش معاهم تماما“.

الأكاديمي الدكتور كمال نجار علق قائلاً: ”بالامس هاشتاج #حوار_القايمه. واليوم هاشتاج #خليها_تعنس. كلام سخيف علي السوشيال ميديا.والمصيبه السوده. ان كلا الطرفين (الشباب والبنات) مش قادرين يرتبطوا ويتجوزوا بسبب الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي كلنا عايشينها وقاعدين علي السوشيال ميديا يتخانقوا علي اجابه سؤال مش موجود في المنهج“.

على الجانب الآخر، كان هناك طيف واسع من المحتفيات بإلغاء القائمة أو التغاضي عنها أو عدم الإلزام بها، أيا يكن القرار طالما أنه يضمن لهن حقهن المادي، بحسب بعض المعلقات.

وقالت مغردة باسم ”شروق“ ردا على الوسم والحملة الذكورية: ”احنا قاعدين في بيوت اهالينا معززين مكرمين ولا فارق معانا احسن من العقليات اللي بنشوفها دي“.

مغردة باسم ”أميرة“ علقت على الحملة قائلة: ”واما هي هتعنس حضرتك هتتجوز الشجره مثلا هتبقى ايه ؟ ايوه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته“.

بدورها قالت مغردة باسم ”ميرنا“ معلقة: ”مع الغاء القايمة المحاكم مش ناقصة قواضي … الراجل يجيب كل حاجة وهي من حقها تختار حسب ذوقها ومستواها الاجتماعي واللي معهوش ميلزموش“.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية دخلت على خط السجال المجتمعي المتعلق بقائمة الزواج، وأصدرت بياناً أكدت فيه أنه ”لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية (قائمة العفش) عند الزواج، وأنه لا بأس بالعمل بها كونها من المهر“.

وأوضحت أن ”المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز، فإن هذا الجهاز يكون ملكاً للزوجة، ملكاً تاماً بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام القائمة عند نزاع الزوجين“.

وعادت قضية قائمة المنقولات الزوجية إلى ساحة الجدل مجددا في مصر، بعد تدشين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب بإلغاء تلك القائمة.

وقائمة المنقولات الزوجية في مصر، هي القائمة التي يوقع عليها الزوج وتتضمن كافة منقولات العروسين في شكل عقد يوقع عليه الزوج ويسلمها لولي الزوجة على أن يلتزم بتسليم كل ما كتب بها لصالح الزوجة حال الانفصال.