في سابقة تاريخية.. تخصيص شاطئ "للنساء فقط" في الجزائر

بادرت السلطات المحلية بمحافظة بولوغين الجزائرية بتخصيص شاطئ للنساء بشكل حصري، الأمر الذي قابله عدد كبير من النساء بالترحيب، لكنّ المبادرة قوبلت أيضا بانتقادات بعض الجزائريين الذين رأوا فيها نوعا من الفصل العنصري القائم على أساس الجنس.

والمبادرة هي الأولى من نوعها في الجزائر، إذ لم يتم تخصيص شاطئ للنساء من قبل في الجزائر، ومن ثمة فإنّ هذا الشاطئ سيسجل تاريخيا كأول شاطئ ممنوع على الرجال في الجزائر.

وجاءت المبادرة من عدد قليل من السكان المحليين الذين قرروا حجز شاطئ ليدان حصريًا للنساء، لا سيما أنّ كثيرا من النساء القريبات من الشاطئ يمتنعن عن السباحة فيه تحرّجا، وتؤكد كثيرات منهنّ أنهن لسنوات طويلة لم يتمتعن بالسباحة في هذا الشاطئ بالنظر إلى الطبيعة المحافظة للمنطقة.

وبعد الحصول على موافقة وتفويض السلطات المحلية تولى عدد من الشباب يوم الثلاثاء 26 يوليو / تموز 2022 الإشراف على اليوم الأول لتنفيذ هذه المبادرة، وتجنّد عدد من الشباب لتأمين الحراسة المفروضة على الشاطئ وسد كل المنافذ المؤدية إلى البحر، باستثناء النساء.

وأوردت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية على موقعها بعض الشهادات لعدد من النساء أجمعت على الإشادة بالمبادرة واعتبروها متنفسا لهنّ لا سيما بالنسبة إلى المحجبات والمنقبات اللاتي يجدن حرجا في السباحة في الشواطئ العامة التي يقصدها الرجال والنساء.

وتؤكد النساء اللاتي ارتدن الشاطئ المخصص لهنّ أنّ المبادرة جاءت استجابة لرغبات سكان المنطقة المطلة على البحر والتي تجد فيها كثير من النساء حرجا في النزول إلى الشاطئ للسباحة، في ظل وجود الرجال.

وبدا أن هذا القرار اتخذ للسماح للنساء بالسباحة بعيدًا عن أعين الرجال، حيث إن المرأة تشعر أحيانًا بعدم الراحة وتتعرض أحيانًا للمضايقة على الشواطئ الجزائرية، وإضافة إلى ذلك ظهرت العديد من المشاريع الشاطئية الخاصة والمدفوعة الأجر في الجزائر للسماح للمرأة بالسباحة بسلام، وهذه المشاريع ناجحة للغاية.

لكن هذه المبادرة لا تحظى بالإجماع في الجزائر فقد أثارت جدلًا وردود فعل متباينة وانتقادات في بعض الأحيان، ويذهب أحد الجزائريين إلى التعليق قائلا ”إن هذا النوع من السلوك يعود بنا إلى العصور الوسطى هو الذي يخيف المصطافين والسياح الأجانب“ وفق تعبيره.

ويقول موقع ”أوبزرف ألجيري“ إنه في حال نجاح المبادرة من المحتمل أن تنتشر مبادرات مشابهة في شواطئ جزائرية أخرى، مشيرا إلى أنّ هذا الشاطئ في محافظة بولوغين مخصص للسيدات فقط خلال نصف يوم فقط من كل يوم ثلاثاء.