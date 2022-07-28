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شاهد ردة فعل فتيات سعوديات فوق جسر الباحة المعلق بين السحاب
تاريخ النشر: 28 يوليو 2022 6:01 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2022 7:10 GMT

شاهد ردة فعل فتيات سعوديات فوق جسر الباحة المعلق بين السحاب

تداول ناشطون وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يرصد رد فعل فتيات وشبان فوق الجسر المعلق بين السحاب بمنطقة الباحة. وظهر في المقطع عدد من الفتيات

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

تداول ناشطون وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يرصد رد فعل فتيات وشبان فوق الجسر المعلق بين السحاب بمنطقة الباحة.

وظهر في المقطع عدد من الفتيات يرتدين العباءات السوداء وشبان بالثوب الأبيض خلال مرورهم من فوق الجسر المعلق وسط حالة من الرعب.

وتعالت صيحات عدد من الفتيات فيما توقفت بعضهن في منتصف الطريق خشية إكمال السير فوق الجسر، بينما حاولت بعضهن تشجيع الأخريات.

وكان من بين المقاطع المتداولة مقطع آخر لرجل مسن يعبر الجسر بطريقة حذرة وكوميدية في ذات الوقت، حيث أثار انتباه كل من كان بالمنطقة.

وكان المسن يبدو عليه الخوف الشديد ويحاول أن يكون مبالغاً في الحذر خلال عبور الجسر، رغم أنه موصول بوسائل الأمان كما يظهر في المقطع.

ويعرف الجسر أيضاً باسم ”ممشى جسر السحاب المعلق“ ويقع في حديقة رغدان بالباحة بالمملكة العربية السعودية.

ويبلغ طول الجسر 100 متر، ويبلغ ارتفاعه من 13 إلى 15 متراً، وأجريت عليه كافة اختبارات السلامة والأمان، بحسب المسؤولين.

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