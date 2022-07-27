من هو الأمير الراحل عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز؟

نعت شخصيات سعودية ومواطنون، اليوم الأربعاء، الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، الذي أعلن نجله الأمير محمد عن وفاته بعد أزمة صحية ألمت به مؤخرا.

وتوفي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، عن 75 عاما، وهو الابن الحادي عشر للأمير ناصر بن عبدالعزيز، ووالدته هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد من أميرات قبيلة شمر.

وكان الأمير الراحل محافظا للخرج سابقا، وقد شهد عهده ازدهار المحافظة، حسب ما يذكره مواطنون، إذ إنه سار على سيرة والده في حبه أعمال الخير وحل مشاكل المواطنين، خاصة في محافظة السيح.

وقبل توليه محافظة الخرج، تولى الأمير عبدالرحمن محافظة الدرعية، إذ تميز عهده فيها كذلك بالحفاظ على تراث المدينة، تزامنا مع تطويره عدة قطاعات في كل من الدرعية والخرج.

وتزوج الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أربع مرات، من الأميرة منيرة بنت محمد بن عبدالعزيز، وهي والدة الأمير فيصل، والأميرة جواهر، وكذلك الأميرة مشاعل بنت محمد بن عبدالله العيبان، وهي والدة الأمير سلمان.

وقد انفصل الأمير عن اثنتين من زوجاته، وهما الأميرة وطفاء بنت سعود بن عبدالعزيز، وهي والدة الأمير عبدالعزيز، والأمير عبدالإله، والأمير سعود، والأمير محمد، أما الثانية فهي الأمير عبير بنت عبدالله السويلم.

وتوفي الأمير فيصل، نجل الأمير الراحل في عهده، بينما يعمل نجله الأمير عبدالعزيز كمستشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق، ويتولى نجله الأمير عبدالإله رئاسة المنظمة العربية لحقوق الطفل.

ونجله الأمير سعود يتولى منصب نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، ويرأس نجله الأمير محمد مجلس إدارة شركة ”أساطير الرياضة“.

يذكر أن الأمير محمد أعلن عن وفاة والده الأمير عبدالرحمن بن ناصر في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع ”تويتر“، اليوم الأربعاء.