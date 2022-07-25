عريس سعودي يفاجئ زوجته بتصرف غير متوقع في ليلة زفافهما (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر شابا وهو يعزف مقطوعة موسيقية لزوجته في ليلة زفافهما.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل مع الفيديو، الذين اعتبر بعضهم ما قام به الشاب الذي قالوا إنه سعودي، تصرفا غير معتاد في المملكة، طارحين عدة أسئلة عن هوية العريس ومكان حفل الزفاف.

وعلق الإعلامي السعودي قاسم الخبراني، على الحادثة، متسائلا بالقول: ”هل ستصبح ظاهرة عزف العريس ظاهرة في المجتمع السعودي“.

هل ستصبح موضة ؟ عريس يعزف مقطوعة موسيقية لزوجته في يوم زفافهما ❤️🎶 pic.twitter.com/2wNWl1HLz4 — الإعلامي قاسم الخبراني (@khubrani2030) July 24, 2022

ولاقت الفكرة استحسان البعض، إذ علقت ناشطة على الفيديو، بالقول: ”تدرين أني عازفة بيانو محترفة وأعرف أعزف مقطوعات متنوعة جدا وحاليا قاعده أتعلم الكمان، وبإذن الله أصير بارعة فيه وبعزف في زواجي إن شاء الله“.

من جانبها، كتبت ناشطة تدعى إسراء، قائلة: ”أعيد وأكرر العازفون والرسامون والشعراء جذابون“.

في المقابل، أثار تصرف الشاب، انتقادات البعض، حيث قالت نورة بنت عبدالرحمن: ”لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يبدأ حياته وأول ليلة من زواجه بشي محرم (عزف موسيقى) !!!؟؟؟؟ هذا بدلاً من أن يصلي لله ركعتين ويدعو ربه بالتوفيق والسعاده ؟؟؟“.