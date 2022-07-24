حسين الأعرجي.. قصة "هروب جنوني" من ليتوانيا إلى بريطانيا

تمكن حسين الأعرجي، ابن العاصمة العراقية بغداد، من كسر أغلال معتقل وضع به في ليتوانيا وهو في طريق هجرته إلى أوروبا، عبر خطة ”هروب جنونية“، ليصبح، اليوم، طالب لجوء في بريطانيا.

ترك ”الأعرجي“ العراق، قبل أيام من تقديمه امتحان الثانوية العامة، لأن الفرصة سنحت له للهروب من بلاده المتعبة، والمليئة بالمشاكل الاقتصادية، والمخاطر الأمنية، وذلك بحسب موقع قناة ”The black box“ على ”يوتيوب“.

بين مُعتقَلٍ وآخر..

غادر القاصر العراقي بغداد، ووصل إلى بيلاروسيا، ومنها انتقل إلى الحدود الليتوانية، وهناك اعتُقِل من قبل الشرطة الليتوانية التي نقلته إلى مخيم اعتقال للبالغين رغم أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة.

وقال: ”عندما وصلت إلى ليتوانيا، بقيت حوالي 3 أشهر في الغابة أعاني من البرد والجوع والتشرد، ثم جلست مع أصدقائي في خيمة ترد عنا قليلًا من البرد، إلى أن اعتقلتنا الشرطة وأخدتنا إلى المخيم“.

وتمكن ”حسين“ بمساعدة أحد عمال المخيم المخصص للبالغين، مغادرته إلى آخر للقاصرين في ليتوانيا أيضًا.

وهناك سجل حادثة هروبه التي لا تصدق، حيث كان المخيم كالسجن مليئًا بالكاميرات والحراس والكلاب، ولا يقوى أي شخص على الهروب منه.

وخطط الفتى للفرار، بعد رسالة وصلته على هاتفه، تقول إن شخصين هربا من نفس المخيم الموجود فيه، فتواصل حسين مع الهاربين، وتأكد من نجاحهما بالفرار.

وهرب الشابان عبر الكرفانات الموجودة بجانب المخيم، وهي كرفانات مخصصة للطعام وبعض العيادات التابعة للكامب.

هروب هوليودي..!

اتخذ ”الأعرجي“ القرار بالهرب، وقال لصديقه: ”سأهرب وستساعدني بالمراقبة“، فرد عليه: ”كيف ستخرج من الباب.. !؟ كيف ستفتحه..!؟“ ليجيبه: ”الله سيفتح لي كل الأبواب“.

وعن تفاصيل هروبه قال: ”نزلت إلى الطابق الأول وهو طابق الإدارة وكان مزودًا بالكاميرات، ودخلت إلى الحمام، وانتظرت هناك لدقائق“.

وكان ينتظر أن يتبعه الحراس إلى الحمام ليتم سؤاله ماذا يفعل في طابق الإدارة، وإذا لم يفعلوا ذلك، يتأكد وقتها أنهم لم يكتشفوا أمره.

وتابع حسين: ”بعد مرور دقائق، قمت بكسر النافذة في الحمام فوجدت فوقها كاميرا، قفزت إلى الأراضي الزراعية، واختبأت بين الأشجار، وكان صديقي يراقب من الطوابق العلوية ليخبرني في حال تبعتني الشرطة“.

وأضاف: ”تجاوزت السياج الأول، وصديقي يطمئنني عبر الهاتف بأنه ما من أحد يتبعني، ثم وصلت إلى البوابة، وهناك بدأت بالركض نحو الشارع، لا أعلم كيف لم يتبعني أحد، لقد تدخلت العناية الإلهية“.

كانت أول مرة يرى فيها الفتى طريقًا ”أزفلتيا“ في ليتوانيا منذ 7 أشهر، ومن الطريق بدأ السير عبر الغابات.

اتفق ”حسين“ مع مهرب يقلّه إلى الحدود، وفي الطريق صادف سيارات شرطة، وهناك حدث ما لا يصدّق.

وقال: ”نتيجة الازدحام على الطريق وقفت سيارة الشرطة بمحاذاة سيارتنا، نظر عناصر الشرطة إليّ وبدأوا يحدّقون بي، السائق تجمّد الدم في عروقه، وأنا هيأت نفسي لفتح باب السيارة والبدء بالركض“.

وأردفت: ”الشرطة تعرفني جيدًا، وسيّرت دورياتها بعد هروبي، ورغم ذلك توجهت العناصر لتفتيش السيارة التي خلفنا..! هناك تفسيران لما حصل، إما أن الله كتب لي النجاة، وإما أن الشرطة قررت غض البصر عني“.

جرعة أمان، وتتجدد المعاناة..!

عبر الفتى العراقي بولندا إلى ألمانيا، واستقبلته الشرطة بطريقة حضارية ولبقة، وبدأ بإجراءته في مخيم القاصرين.

وهنا تحدث حسين: ”كان تعامل الألمان جيدًا معي، لكنني كنت بحالة نفسية صعبة، كنت أنام في ألمانيا وأحلم بلحظة الهروب من ليتوانيا، كان ذلك الكامب مأساتي، لذلك ترك أثرًا نفسيًا صعبًا داخلي“.

ألمانيا.. بلجيكا.. فرنسا.. كانت كلها محطات لحسين بعد محاولات هروب فشل العديد منها، ونجح البعض الآخر، وذلك بحثًا عن مهرب يصل به إلى بريطانيا.

قبل المحاولة الأخيرة الناجحة، قضى حسين 3 أيام بلا نوم، يسير خلالها في الغابات الفرنسية وراء المهربين، وليس لديه طعام أو ثياب.

وعن تلك الليلة تحدث: ”تمنيت الموت في تلك الليلة، قدماي أصيبتا بالخدر من شدة البرد، رفعت رأسي إلى السماء وطلبت الموت من الله، علّني أرتاح من الآلام والبرد“.

تجمّع المهاجرون في الغابة الفرنسية استعدادًا للإبحار نحو بريطانيا بقوارب المهربين، قرر حسين الأعرجي، النوم ليرتاح قليلًا، على أن يوقظه رفاقه عندما يحين موعد إبحار القارب.

ثم نام لساعة ونصف الساعة، ليستيقظ ويجد نفسه وحيدًا في الغابة، لا أحد حوله.

وهنا ذكر: ”هرعت من مكاني، وبدأت بالركض نحو الشاطئ، لأجد المهاجرين يستقلّون القارب الأخير، طلبت منهم السماح لي بالصعود، فرفضوا بداية ثم سمحوا له بالصعود“.

لا تتهوروا مثلي..!

أبحر القارب وعلى متنه حوالي 25 شخصًا لمدة 10 ساعات دون أن تعترض طريقهم أية دورية أو قارب، لكن ”حسين“ وصل إلى مرحلة من الإنهاك لم يعد فيها قادرًا على تحريك ذراعه.

وعن الوصول، تحدث حسين: ”اتصلنا مع خفر السواحل البريطاني عندما اقتربنا إلى الشاطئ، وصلت أنا جثة هامدة، قدموا لي الإسعافات والأولية والأوكسجين، ثم أخذونا إلى الكامب وبدأنا بالإجراءات“.

من العراق إلى بريطانيا بلغت تكلفة رحلة ”حسين“ حوالي 10 آلاف دولار، كانت أصعب لحظاتها الهروب من مخيم القاصرين والتشرد في الغابات الفرنسية.

ونصح ”حسين“ أقرانه العراقيين بالتالي: ”من بقي في العراق وهو قادر على تأمين قوته اليومي، إياه أي يخرج في مثل هذه الرحلة، هذه الطرقات والغابات فيها من المخاطر ما يجعل الموت محتمًا، كما أن أوروبا ليست جنة كما يعتقدون، لا تستحق حجم هذه المخاطرة“.