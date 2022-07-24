سعودي يعفو عن قاتل ابنه الوحيد (فيديو)

شهدت منطقة عسير جنوب السعودية موقفا مؤثرا بعدما عفا والد مكلوم عن قاتل ابنه الوحيد بحضور مسؤولين محليين.

ووفق ما ذكرت صحيفة عكاظ المحلية، فقد عفا المواطن حسين الشهراني عن قاتل ابنه الوحيد لوجه الله تعالى ومن دون مقابل.

وقالت الصحيفة: ”شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في المجلس العام بديوان الإمارة، عفو مواطنين لوجه الله تعالى دون مقابل، بعد الوصول إلى التنازل من قبل والدي القتيل“.

#فيديو || في المجلس العام بديوان الإمارة واستجابة لشفاعة سموه: الأمير #تركي_بن_طلال يشهد عفو مواطنين لوجه الله دون مقابل، وصلحًا قبليًا لخلاف استمر عشرات السنين في قبيلة العوص برجال ألمع. pic.twitter.com/uipFxcMqUf — إمارة منطقة عسير (@emartasir) July 23, 2022

وتابعت: ”ووفقا لإمارة عسير، فقد تم الوصول إلى التنازل استجابة لشفاعة أمير المنطقة الذي خاطب ذوي الدم بقوله (موقفكم نرفع به رؤوسنا جميعا، بيّض الله وجوهكم)“.

فيما قال المواطن حسين بن سعيد الشهراني، الذي عفا عن قاتل ابنه ”إنه وافق على التنازل ابتغاء وجه الله ومن دون مقابل“.