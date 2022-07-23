بعد استغلالها الأطفال.. إغلاق دار للرعاية الاجتماعية في مصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، السبت، بدء إجراءات إغلاق ”دار الابتسام والولاء للرعاية الاجتماعية“؛ بعد استغلالها الأطفال في التربح.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنها ”تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الدار؛ كونها غير مرخصة، ومساءلتها ومحاسبتها بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال المقيمين في الدار، وردع أي محاولات لابتزاز المشاعر العامة“.

وأهابت بالجهات والمواطنين ”عدم التعامل مع دار الابتسام والولاء الكائنة بمنطقة حي السلام أول برج الجزيرة شارع الخمسين أمام الماسة ماركت بمحافظة القاهرة، وعدم التعامل مع أي حملات للتبرع تقوم بها تلك الدار التي شرعت في استغلال الأيتام من أجل التربح من ورائهم وجرح خصوصيتهم واستغلالهم“.

وشددت على أنها ”تتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فورًا إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها، وأن هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين؛ سعيا لتقليل عدد المؤسسات وتعزيز نظم الرعاية البديلة“.

وأوضحت الوزارة، أنها ”تقدم كافة أوجه الدعم للمؤسسات التي أسفر التفتيش عن نتائجها المرضية لمساعدتها بشتى الطرق في تخطي أي تحديات تواجهها، وفي تحسين أدائها لتحقيق الرعاية السليمة للأطفال الأولى بالرعاية، بما يكفل لهم حسن الاستثمار فيهم والحصول على حقوقهم المتكاملة“.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي فجرت منذ شهور قضية استغلال محمد الأمين، أحد أشهر رجال الأعمال في مصر لدار أيتام يمتلكها بمحافظة بني سويف في استغلال فتيات جنسيًا، إلى جانب اتهامه بهتك عرضهن.

وفي 23 مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 أعوام بحق الأمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“الاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات، كما تضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) على الأمين وإلزامه بالمصاريف الجنائية.