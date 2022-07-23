بحريني يثير الجدل بعد معاناته من عمله في منطقة نائية

أثار مواطن بحريني يعمل حارس أمن، جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد شكواه في مقطع فيديو بثه، من نقله إلى منطقة نائية، رغم وضعه الصحي.

وشكا المواطن، في الفيديو، من عدم توافر أي خدمات في المنطقة التي تم نقله إليها وتدعى ”الحفيرة“.

وقال إنه ”يعيش على الأدوية بسبب معاناته من الأمراض، ورغم ذلك فإن الشركة لا تراعي وضعه الصحي“.

واستنكر عدم توفر أي نوع من الخدمات في مقر السكن، الذي تم توفيره له، ووثقه في مقطع الفيديو، مشددا على أنه ”لا يوجد ماء ولا كهرباء“.

وعلق في معرض حديثه: ”أنا شغلتي حارس أمن، الشركة جايبينا موقع بعيد عني في الحفيرة تجي بعد جو وبعد عسكر نهاية البحرين، الموقع ما فيه كهربا ولا مي، كل شي في جهاز سولار على أشعة الشمس، حده يشغل هذي البانكة ويريد يطفيها“.

وأضاف: ”الشركة ما أدري شلون يحبون يضايقون البحرينيين بكل الطرق، عندي إجازات مرضية أعاني من أمراض، عندي أدويه بدل ما يراعون حالتي الصحية يقولون إجازاتي المرضية كثرانة، أداوم من الساعه 7 إلى الساعة 7 بالليل يعطون 3 ساعات بريك بهالمنطقة هاذي، شو أسوي فيها بهالجو الحار، لو طحت وصابني شي منو يقوم فيني“.

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل مع مواطنهم حارس الأمن، وانتقد ”محمد“ تعامل الشركة: ”الشركات والمؤسسات إذا يبون واحد يفنش يضايقونه بكل الطرق بس عشان يفنش منه ومن نفسه وما يصير فصل تعسفي ويدفعون له، وللأسف ما في قانون يحمي الموظف من هالمهازل وإذا رحت الوزارة اشتكيت.. الشركة يتيتون عليك زيادة“.

وانتقد آخر: ”كل شركات جذي حتى موظفين عقد مالك درايفر يشغلون أكثر من شغله وإذا مو عاجبك يفنشوك ودعم تمكين هم ياخذونه ويقولون ليك ما في دعم شركات لا حسيب ولا رقيب“.

وقال ”عباس الجمري“: ”يا خوك هالفيديو بدل ما يصيرون وياك بيصيرون عليك، الله يستر عليك يا حبيبي وما يفنشونك أو يضغطون عليك ويخلونك تكره العمل وتفنش غصب .. ما يحبون الفضايح يبغونك تصبغ فيهم وتضرب باليس وبعدين يقولون لك هذا الموجود .. طبايعهم معروفة الشركات“.

ولم يتم الكشف عن هوية الحارس أو هوية الشركة التي يعمل بها.