كوبا تنظم استفتاء على قانون يشرع زواج المثليين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تنظم كوبا استفتاءً في 25 أيلول/سبتمبر المقبل على قانون حديث يتعلق بالأسرة ويشمل للمرة الأولى تشريع زواج المثليين وتأجير الرحم، على ما أعلن البرلمان الكوبي الجمعة.

وقالت الأمانة العامة للبرلمان إنّ ”القرار النهائي سيكون لدى الشعب“، لكن ”نعرب عن اقتناعنا بأنّه في المهلة المحددة، سيؤيد الشعب الكوبي هذا القانون الثوري والشامل والديموقراطي“.

وسيحل قانون الأسرة الجديد محل قانون معمول به منذ 47 سنة.

وكان النشطاء المدافعون عن حقوق المثليين حاولوا تضمين زواج المثليين في الدستور الكوبي عندما نُقّح عام 2019، لكنّ الاقتراح سُحب في النهاية نتيجة معارضة بعض الكنائس والجماعات المحافظة له.

وإن صوّت الكوبيون لصالح القانون الحديث، ستنضم كوبا إلى سبع دول أخرى في أمريكا اللاتينية تسمح بزواج المثليين، وهي كوستاريكا والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وأوروغواي وآخرها تشيلي.

وكانت العاصمة المكسيكية شرعت زواج المثليين سنة 2009 فيما حذت حذوها غالبية ولايات المكسيك البالغ عددها 32 ولاية.