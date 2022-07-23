عُمان.. اقتراح بـ"فرض رسوم" لدخول "ظفار" يثير جدلا

تسبب ”مقترح شخصي“ في سلطنة عُمان بفرض رسوم على المواطنين والوافدين لدخول محافظة ”ظفار“، جدلًا افتراضيًا.

وكان مواطن قد اقترح في مداخلة عبر إذاعة ”الوصال“ المحلية، فرض رسوم للدخول إلى ظفار بمبلغ ريال واحد على المواطن و3 ريالات على الوافد.

وأرجع المواطن سبب اقتراحه هذا، لاستغلال تلك الرسوم في تطوير المحافظة.

وسرعان ما تناقلت مواقع إخبارية محلية هذا الاقتراح وطرحته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل متباينة.

وقال المغرد عبر ”تويتر“ أبو أمير الهاشمي: ”أنا من المؤيدين لذلك لفائدة الدولة والتقليل من الزحام للسياح على صلاة لفك الاختناق في المواقع السياحيه“.

وأيده مغرد آخر وكتب: ”اتفق مع الاقتراح فالمرافق السياحية إن لم تستطع تحمل تكاليفها فلن تستمر وأعط مثلًا حديقة النسيم العامه كانت الواجهة الأولى منذ عشرات السنين أين هي الآن؟“.

وأضاف: ”كل ذلك بسبب الاعتماد الكلي على الإنفاق الحكومي. جميعكم يذهب للسياحة لدول أخرى وتدفعون ما يزيد على 10 ريالات عمانية رسوم الدخول“.

في حين استنكر آخرون ما ورد في الاقتراح، وانتقد ”يحيى“ ذلك قائلا: ”ادخل بلادي بفلوس هذا الي ناقص“.

وأيده سالم البرواني: ”معظم الاقتراحات اللى اسمعها هى فرض رسوم او ضريبة. بعض الناس تدور عقاب لأنفسها“.

بينما رأت مغردة أنه اقتراح غير مجد، وعلقت: ”المبلغ تحصل لايتجاوز مليونين ريال عماني لايعمل اي شي من المشاريع أكثر ما هو له تأثير سلبي على السياحة في ظفار“.

واقترح أحد المغردين، حلا آخر: ”لا أتفق، تخصص فقط 5% من دخل المؤسسات الحكومية الموجودة في محافظة ظفار للخدمات فقط + تغيير بعض العقول + فتح الاستثمار دون الرجوع لعبيد وزيد + حث قطاع الخاص على المبادرات المجتمعية … وشوف ظفار خلال ٥ سنوات بإذن الله كيف“.

فيما اقترحت مواطنة بشأن الرسوم: ”على المواطن لا.. على السائح ريال يكفي“.

وتعد مدينة صلالة تابعة لمحافظة ظفار، وهي تعتبر العاصمة السياحية والتجارية لسلطنة عُمان، وتشهد إقبالا كبيرا عليها من قبل السياح.