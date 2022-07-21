الداعية السعودي عبدالله المنيع يثير الجدل بحديثه عن طلاق المرأة من تارك الصلاة

أثار الداعية السعودي عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، أرفع هيئة دينية في السعودية، جدلاً واسعاً بين النشطاء عقب حديثه عن تارك الصلاة، وجواز طلب المرأة الطلاق من زوجها غير المصلي.

جاء حديث الداعية السعودي خلال استضافته مؤخراً في برنامج ”فتاوى“ عبر قناة ”السعودية“، حيث وجهت له إحدى السيدات سؤالاً عن شرعية بقائها في عصمة زوجها الذي لا يصلي سوى صلاة الجمعة.

وقال الداعية المنيع إن ”زوج السيدة يعتبر تاركاً للصلاة، وتارك الصلاة يعتبر كافراً“، مستشهداً بحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول ”العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر“.

وأضاف أن ”زوجها يعتبر بناءً على حديث مجموعة كبيرة من المحققين من أهل العلم كافرا، سواء ترك الصلاة جاحداً بوجوبها أو تركها تساهلاً وتجاوزاً، وبناءً عليه يحق للزوجة أن تخيره بين أن يلتزم بالصلاة أو تطلب الطلاق منه حيث إنه لا يجوز أن تبقى المسلمة تحت إمرة كافر“.



وأثارت إجابة الداعية السعودي جدلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من استشهاد الداعية بحديث للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأقوال كبار العلماء.

وأيد الناشط عثمان الشعلان حديث الداعية السعودي، قائلاً عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”بسبب تساهل الناس في أمر الصلاة لذلك يستنكرون الفتوى الكلام فيها شديد عند العلماء“.



فيما كتب الناشط عثمان العازمي عبر حسابه على ”تويتر“ قائلًا: ”الشيخ كلامه واضح والي بلكومنتات لو تسألهم كم حديث قدسي ما يعرفون الرجال يقول الي ما يصلي إلا الجمعة تبون توضيح أكثر من هذا بعد ويشرح لواحد واحد عشان يرضيكم“.



وقال المدون ”شاعر سياسي“ إن ”الفتوى صحيحة وكل العلماء اجتمعوا بدليل بالقرآن والحديث الصلاة تركها كفر وأول ما يُسأل به المرء الصلاة بس الغافلين عسا الله يهدينل ويهديهم يطعنون ويتطنزون بالفتوى“.



ورغم اتفاق نشطاء مع حديث الداعية المنيع، فقد استنكر البعض جزئية طلب المرأة الطلاق من تارك الصلاة، بحجة أن ”الطلاق يترتب عليه كثير من الأمور السلبية منها تفكك الأسرة“.

وقال ناشط يدعى مخاوي الليل: ”الكل أصبح يدور ويبحث عن الطلاق والخلع يا فضيلة الشيخ ممكن التناصح وممكن الدعاء له بالهداية لعل الله يصلحه أصبح الآن كل من أراد قال الطلاق أو الخلع ضاع الأطفال وتفشت المخاطر والجرائم والاختلاطات المحرمة الأفضل النصح والدعاء بجوف اليل لأن لا يخرج الإنسان من بطن أمه ومعه سجادة“.



وقال آخر يدعى أحمد أحمد عبر ”تويتر“: ”يا شيخ لو قلت ادعيله بالهداية والصلاح والإقناع أفضل من تدمر بيتها، لو قلت الطلاق آخر المحاولات أفضل الاستعجال مو زين احتمال صغير في العمر توه متزوج وطيش شباب“.



وقال آخر: ”أرى أن تنصحه وتنصحه وتنصحه وتدخل أحد من أهله لنصحه واحد من أهلها لنصحه ولا أرى أن تتطلق منه يا فضيلة شيخنا الجليل مع احترامي لشخصكم والرأي رأيكم الله يحفظكم“.