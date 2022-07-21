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منوعات

الكويت.. عباس الشعبي يدخل المستشفى إثر أزمة صحية
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 9:45 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 10:20 GMT

الكويت.. عباس الشعبي يدخل المستشفى إثر أزمة صحية

دخل السياسي الكويتي المعروف وعضو مجلس الأمة السابق عباس الشعبي، اليوم الخميس، المستشفى إثر أزمة صحية ألمت به. صورة متداولة للسياسي الكويتي المعروف وعضو مجلس

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المصدر: فريق التحرير

دخل السياسي الكويتي المعروف وعضو مجلس الأمة السابق عباس الشعبي، اليوم الخميس، المستشفى إثر أزمة صحية ألمت به.

ويعمل ”الشعبي“ في حزب كتلة العمل الشعبية في الكويت، ويعدّ من أشهر الناشطين السياسيين والإعلاميين في دولة الكويت.

ولد في 30 يناير العام 1956، وترشح لانتخابات مجلس الشعب العام 2012.

وسبق أن اعتُقل عباس الشعبي من قبل السلطات الكويتية، ويعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل في الكويت.

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