الكويت.. عباس الشعبي يدخل المستشفى إثر أزمة صحية

دخل السياسي الكويتي المعروف وعضو مجلس الأمة السابق عباس الشعبي، اليوم الخميس، المستشفى إثر أزمة صحية ألمت به.

صورة متداولة للسياسي الكويتي المعروف وعضو مجلس الأمة السابق #عباس_الشعبي يرقد في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية pic.twitter.com/YE2jSRTVMg — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 21, 2022

ويعمل ”الشعبي“ في حزب كتلة العمل الشعبية في الكويت، ويعدّ من أشهر الناشطين السياسيين والإعلاميين في دولة الكويت.

ولد في 30 يناير العام 1956، وترشح لانتخابات مجلس الشعب العام 2012.

وسبق أن اعتُقل عباس الشعبي من قبل السلطات الكويتية، ويعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل في الكويت.