الأكاديمي سيد العراقي يثير الجدل في مصر بسبب "موكب المراجعة النهائية"

أثار مدرس مصري حالة من الجدل في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو له أثناء دخوله لإحدى الساحات التي ألقى فيها محاضرة المراجعة النهائية لإحدى مواد امتحانات الثانوية العامة المصرية، بموكب سيارات ضخم وسط حضور آلاف الطلبة.

والمعلم المصري يدعى سيد العراقي، ويدرس مادة الفلسفة والمنطق، وأدى محاضرة المراجعة النهائية قبل امتحان الخميس في إحدى الساحات الشعبية بمحافظة الجيزة المصرية.

وأظهر مقطع فيديو متداول حضورا بأعداد كبيرة للطلبة، الذين احتشدوا في ساحة واسعة، فيما دخل المعلم بطريقة لافتة حيث رافقته عدة سيارات فارهة وأحاط به حارس شخصي، منذ نزوله من السيارة حتى اعتلى المنصة التي اصطف أمامها آلاف الطلبة الذين حملوا لافتات مكتوبا عليها: ”بنحبك يا أستاذ سيد“.

الفيديو تسبب في حالة جدل كبيرة على كافة المنصات في مصر، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد لتصرف المعلم الذي أكد لاحقاً أن المراجعة مجانية كمساعدة للطلبة وبين معارضين وصلت للهجوم عليه معتبرين أنه تعمد التفاخر والتباهي على حساب مصلحة الطلاب قبل ساعات من امتحانهم النهائي.

الهجوم الذي تعرض له المعلم لم يقتصر فقط على مستخدمي مواقع التواصل، بل انتقده إعلاميون خلال برامجهم عبر الفضائيات المصرية.

وفي أول تعليق على الفيديو المثير للجدل، قال سيد العراقي، أستاذ الفلسفة وعلم النفس في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، إنه ”يمتلك سيارة واحدة فقط من السيارات الفارهة التي دخلت مع موكبه وباقي السيارات كانت مجاملة من أصدقائه“.

وأكد العراقي أن المحاضرة التي ألقاها على الطلاب كانت ”مجانية“، كما أنه أعد آلاف الملخصات التي تم توزيعها على الطلاب بالمجان خلال المحاضرة، مشيراً إلى أن أحد أعضاء البرلمان المصري هو من تكفل بنفقات تجهيز الساحة لإلقاء المحاضرة.