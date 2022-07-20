وفاة الفنان الكويتي سليمان الملا

غيَب الموت، اليوم الأربعاء، المغني والملحن الكويتي سليمان الملا عن عمر يناهز 69 عاما، عقب صراع مع المرض.

ونعى أستاذ القانون الجزائي المشارك في كلية القانون الكويتية العالمية، الدكتور معاذ نجل الفنان سليمان الملا والده عبر حسابه في ”تويتر“، قائلا بمنشور أرفقه بصورة لوالده ”أبوي في ذمة الله“.

أبوي في ذمة الله … pic.twitter.com/888IfPoFjf — د. معاذ سليمان الملا (@DrMuaath75) July 20, 2022

وأدخل الفنان سليمان الملا قبل أسابيع قليلة العناية المركزة بإحدى مستشفيات الكويت، عقب أزمة صحية ألمت به، وفق ما بينه نجله معاذ، دون الكشف عن تفاصيل هذه الأزمة.

وطالب معاذ حينها بالدعاء لوالده بالشفاء، حيث قال بمنشور أرفقه بصورة من داخل المستشفى ”مرارة الجلوس ساعات وأيام… ذاب فيها الصباح بالمساء.. ولا حيلة لنا سوى الصدقة والدعاء.. حافظك الرحمن يا يبا وبإذنه الشفاء العاجل“.

مرارة الجلوس ساعات وأيام … ذاب فيها الصباح بالمساء..ولا حيلة لنا سوى الصدقة والدعاء..حافظك الرحمن يا يبا وبإذنه الشفاء العاجل pic.twitter.com/BOyhp1mI29 — د. معاذ سليمان الملا (@DrMuaath75) July 16, 2022

ونعى أكاديميون ونشطاء من داخل الكويت وخارجها الفنان الراحل، حيث قال الدكتور فيصل الكندري ”اتقدم إلى أخي وزميلي الفاضل د.معاذ الملا بأحر التعازي لوفاة والده الأستاذ سليمان الملا نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويحسن نزله“.

اتقدم إلى أخي وزميلي الفاضل د.معاذ الملا بأحر التعازي لوفاة والده الأستاذ سليمان الملا

نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويحسن نزله وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/RKyGfChHGd — Dr.Faisal Alkandari (@faisalkandari) July 20, 2022

وكتب الصحفي البرلماني رشيد الفعم ”لا إله إلا الله نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويعظم أجركم“.

لا اله الا الله

نسال الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويعظم اجركم — رشيد الفعم (@rasheedalfaam) July 20, 2022

ونعى الشاعر السعودي خالد المريخي الفنان سليمان الملا الذي بدأ مسيرته الفنية منذ سبعينيات القرن الماضي.

عظم الله اجركم . الله يرحمه ويغفر له — خالد المريخي (@KhalidAlmorikhy) July 20, 2022

وقال الكاتب محمد سلامة، الباحث والناقد المتخصص في الفن السعودي: ”عظم الله أجركم أخي معاذ ورحم والدكم صاحب السيرة الناصعة البياض.. والذي تشكل وفاته خسارة كبيرة للخليج بأكمله.. أسأل الله أن يتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويربط على قلوبكم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

عظم الله أجركم أخي معاذ ورحم والدكم صاحب السيرة الناصعة البياض.. والذي تشكل وفاته خسارة كبيرة للخليج بأكمله..

أسأل الله أن يتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويربط على قلوبكم..

وإنا لله وإنا إليه راجعون. — محمد سلامة (@mmmsssalama) July 20, 2022

ونعت موضي العبدالجادر الفنان الراحل ”إنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله اجركم والبقاء لله تعالى الله يرحم الملحن الكبير والعظيم سليمان الملا، ترك لنا ارث موسيقى كبير وترك بصمة واضحة في تاريخ الموسيقى الكويتية ألحان وطن النهار العذبة والاغاني الخالدة يغيبه الموت اليوم وتبقى ألحانه الجميلة، الحمدالله على كل حال“.

ان لله وان اليه راجعون عظم الله اجركم والبقاء لله تعالى الله يرحم الملحن الكبير والعظيم سليمان الملا، ترك لنا ارث موسيقى كبير وترك بصمة واضحة في تاريخ الموسيقى الكويتية ألحان وطن النهار العذبة والاغاني الخالدة

يغيبه الموت اليوم وتبقى ألحانه الجميلة، الحمدالله على كل حال — موضي العبدالجادر (@MoudiAbduljader) July 20, 2022

ويذكر أن الفنان سليمان الملا ملحن ومغنٍّ كويتي، لحن للعديد من الفنانين الكويتيين، كما أنه أصبح في بداياته عضوا في فرقة إذاعة الكويت وبقي فيها ثماني سنوات.