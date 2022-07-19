أمريكا.. "أوبر" توقع اتفاقا قضائيا لتكييف خدماتها مع احتياجات المعوقين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وقّعت اتفاقا بملايين الدولارات مع ”أوبر“، على خلفية اتهامات للمنصة العملاقة في مجال خدمات النقل بعدم تكييف خدمتها مع احتياجات ذوي الإعاقات.

وينص الاتفاق على تقديم ”أوبر“ تعويضات بملايين الدولارات ”لأكثر من 65 ألف مستخدم جرى تضمينهم نفقات إضافية تنطوي على تمييز بسبب إعاقتهم“، وفق بيان أصدرته الوزارة.

ويدفع المستخدمون من ذوي الإعاقات أحيانا نفقات إضافية خلال رحلاتهم مع ”أوبر“؛ بسبب عدم قدرتهم على ركوب السيارة بسرعة، إذ تفرض المنصة العملاقة منذ 2016 غرامة مالية على الزبون عندما ينتظره السائق لأكثر من دقيقتين من الموعد المحدد مسبقا (خمس دقائق لزبائن ”أوبر بلاك“ أو السيارات الرباعية الدفع).

وقد أحالت وزارة العدل ”أوبر“ إلى محكمة فدرالية في نيويورك، في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، قائلة إن ”الكثير من الركاب من ذوي الإعاقات الحركية يحتاجون إلى أكثر من دقيقتين لركوب أي مركبة أو الخروج منها، لأسباب عدة“.

ولا يمكن للسائقين تغيير الإعدادات الخاصة بالرحلة بما يتيح إعفاء الركاب ذوي الإعاقات الحركية من النفقات الإضافية.

وبموجب هذا الاتفاق الذي يمتد على عامين، تعهدت ”أوبر“ عدم تضمين الزبائن الذين يوثقون حاجتهم إلى وقت أطول لركوب مركباتها بسبب الإعاقة أي نفقات إضافية مرتبطة بوقت الانتظار.

وستعيد الشركة إلى 65 ألف راكب ضعفي المبلغ الذي دفعوه مقابل وقت الانتظار، ”ما يعني دفع مئات آلاف أو حتى ملايين الدولارات من التعويضات“.

كما ستدفع أوبر 1,7 مليون دولار لأكثر من ألف راكب اشتكوا من أن المنصة فرضت عليهم نفقات إضافية على وقت الانتظار بسبب إعاقتهم، ونصف مليون دولار أيضا لأشخاص آخرين معنيين بالموضوع تعرّفت عليهم الوزارة.

وقالت المسؤولة الرفيعة في وزارة العدل الأميركية كريستن كلارك إن ”الأشخاص ذوي الإعاقات يجب ألا يشعروا بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، أو أنهم يُعاقَبون بسبب إعاقتهم، وهو ما كان يحصل فعلا من خلال سياسة وقت الانتظار لدى أوبر“.

وردا على أسئلة وكالة ”فرانس برس“، أبدت أوبر ”الرضا إزاء التوصل إلى هذا الاتفاق“، قائلة إنها ”تتوق للاستمرار في مساعدة الجميع على التنقل بسهولة“.

وقالت الشركة: ”نعمل يوميا على تحسين سهولة النفاذ لجميع المستخدمين، ونشجع الركاب ذوي الإعاقات على استخدام وثيقتنا للإعلان الذاتي ليتم إعفاؤهم من نفقات الانتظار“.