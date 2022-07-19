محمد صباح السالم

ماريجوانا

آية الله الميرزا

حرائق أوروبا

حادث المنيا

فتاة الزرقاء

سعود القحطاني

تسريب المالكي
أظهر المزيد

منوعات

مصادرة آلاف الطائرات الورقية لمشابهتها علم المثلية تثير جدلًا في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 19 يوليو 2022 13:02 GMT
تاريخ التحديث: 19 يوليو 2022 13:25 GMT

مصادرة آلاف الطائرات الورقية لمشابهتها علم المثلية تثير جدلًا في سلطنة عمان

صادرت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، آلاف الطائرات الورقية المخصصة للأطفال؛ لحملها ألوانا ترمز إلى علم فئة الشاذين جنسيًا (المثليين). وقالت

+A -A
المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

صادرت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، آلاف الطائرات الورقية المخصصة للأطفال؛ لحملها ألوانا ترمز إلى علم فئة الشاذين جنسيًا (المثليين).

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في ”تويتر“: إن ”حماية المستهلك في محافظة ظفار (التي تشهد حاليًا موسم الخريف السياحي) ضبطت أكثر من 3500 طائرة ورقية؛ لحملها ألوانا وشعارات لها دلالات محظورة بنص المادة المتعلقة بالآداب العامة“.

ونشرت الهيئة صورًا لتلك الطائرات التي حملت ألوانا قريبة من ألوان علم المثليين الذي يضم 6 ألوان.

وأعادت الحسابات الإخبارية في سلطنة عمان تداول الخبر مرفقًا بصورة طائرة ورقية تحمل عدة ألوان، في إشارة إلى أن المخالفة هي ألوان الطائرة لمطابقتها ألوان علم المثليين.

وأثارت مصادرة هذه الطائرات جدلًا واسعًا بين النشطاء، بين من أيد هذا الإجراء الرسمي، وبين من استنكره واعتبر أن الألوان الموجودة في الطائرة هي ألوان اعتيادية في ألعاب الأطفال.

وقال الناشط إبراهيم البوصافي: ”جزاهم الله خيرا.. نسأل الله أن يحفظ عمان من كل كيد وسوء ويوفق الأجيال للصلاح والإصلاح“.

وكتبت زينب خالد: ”ثلاثة آلاف ونص يعني شي مو قليل ومتعمدين“.

وقال ناصر الجساسي: ”لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا بارك الله بالمثلية والمثليين.. يعني ايش ذنب العالم يحرم من الألوان عشان نذالتهم ؟!!. طيب باكر يمكن يغيروا ألوانهم عناد للعالم وكل مرة يطلعوا بألوان مختلفة.. الين يقول العالم فقط اللون الأسود مسموح والباقي ممنوع.. ونعيش في سواد“.

وأثنى كثير من النشطاء على مصادرة هذه الطائرات، في حين تساءل البعض عن كيفية دخولها إلى السلطنة، مطالبين الجهات الرسمية بتشديد الرقابة على كافة السلع التي تحمل رموزًا تشير إلى فئة الشواذ.

واستنكر البعض مصادرة الطائرات، حيث قالت الناشطة مريم: ”لما انكم تمنعوا ألعاب أطفال بها ألوان الطيف بسبب إنها تمثل فئة معينة من البشر دليل قاطع انكم معترفين بوجود هذي الفئة،، من خلقنا عالدنيا وهي هذي ألوان الطائرات الورقية تريدون الأطفال يلعبون بدون ألوان؟؟“.

وعلقت حوراء الشيخ قائلة: ”الفئة العمرية اللي تستخدم هذي الطائرات الورقية أو الألعاب كم؟ من 4 سنوات إلى 14 سنة تقريبا. هذي الفئة اييش يعرفهم بعلم المثلية وألوانها وترتيبها؟؟ إذا إحنا الكبار وما نعرف كم لون وايش ترتيب الألوان كيف بيعرفوهم الأطفال. الطفل يشوف ألوان قوس قزح وهذي موجودة من يوم صغار“.

وأضافت حوراء: ”في بعض المنتجات تكون واضحة ايش المقصد منها وهذي المفروض تكون ممنوعة ولكن كثير من المنتجات وخاصة للأطفال فيها هذي الألوان وهالشي جدا طبيعي وما مفروض كل شي يحتوي على هذه الألوان تصير ممنوعة“.

 

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play