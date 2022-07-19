مصادرة آلاف الطائرات الورقية لمشابهتها علم المثلية تثير جدلًا في سلطنة عمان

صادرت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، آلاف الطائرات الورقية المخصصة للأطفال؛ لحملها ألوانا ترمز إلى علم فئة الشاذين جنسيًا (المثليين).

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في ”تويتر“: إن ”حماية المستهلك في محافظة ظفار (التي تشهد حاليًا موسم الخريف السياحي) ضبطت أكثر من 3500 طائرة ورقية؛ لحملها ألوانا وشعارات لها دلالات محظورة بنص المادة المتعلقة بالآداب العامة“.

ونشرت الهيئة صورًا لتلك الطائرات التي حملت ألوانا قريبة من ألوان علم المثليين الذي يضم 6 ألوان.

وأعادت الحسابات الإخبارية في سلطنة عمان تداول الخبر مرفقًا بصورة طائرة ورقية تحمل عدة ألوان، في إشارة إلى أن المخالفة هي ألوان الطائرة لمطابقتها ألوان علم المثليين.

وأثارت مصادرة هذه الطائرات جدلًا واسعًا بين النشطاء، بين من أيد هذا الإجراء الرسمي، وبين من استنكره واعتبر أن الألوان الموجودة في الطائرة هي ألوان اعتيادية في ألعاب الأطفال.

وقال الناشط إبراهيم البوصافي: ”جزاهم الله خيرا.. نسأل الله أن يحفظ عمان من كل كيد وسوء ويوفق الأجيال للصلاح والإصلاح“.

جزاهم الله خيرا.. نسأل الله أن يحفظ عمان من كل كيد وسوء ويوفق الأجيال للصلاح والإصلاح — إبراهيم البوصافي 🇵🇸🇴🇲 (@Ibom_97) July 19, 2022

وكتبت زينب خالد: ”ثلاثة آلاف ونص يعني شي مو قليل ومتعمدين“.

ثلاثة الاف ونص يعني شي مو قليل ومتعمدين — Zainab (@Zainab56khalid) July 19, 2022

وقال ناصر الجساسي: ”لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا بارك الله بالمثلية والمثليين.. يعني ايش ذنب العالم يحرم من الألوان عشان نذالتهم ؟!!. طيب باكر يمكن يغيروا ألوانهم عناد للعالم وكل مرة يطلعوا بألوان مختلفة.. الين يقول العالم فقط اللون الأسود مسموح والباقي ممنوع.. ونعيش في سواد“.

لا حول ولا قوة الا بالله .. لا بارك الله بالمثلية والمثليين .. يعني ايش ذنب العالم يحرم من الالوان عشان نذالتهم ؟!!.

طيب باكر يمكن يغيروا الوانهم عناد للعالم وكل مرة يطلعوا بالوان مختلفة ..الين يقول العالم فقط اللون الأسود مسموح والباقي ممنوع.. ونعيش في سواد.. 🤕. — ناصر الجساسي (@NasserOmanLover) July 19, 2022

وأثنى كثير من النشطاء على مصادرة هذه الطائرات، في حين تساءل البعض عن كيفية دخولها إلى السلطنة، مطالبين الجهات الرسمية بتشديد الرقابة على كافة السلع التي تحمل رموزًا تشير إلى فئة الشواذ.

واستنكر البعض مصادرة الطائرات، حيث قالت الناشطة مريم: ”لما انكم تمنعوا ألعاب أطفال بها ألوان الطيف بسبب إنها تمثل فئة معينة من البشر دليل قاطع انكم معترفين بوجود هذي الفئة،، من خلقنا عالدنيا وهي هذي ألوان الطائرات الورقية تريدون الأطفال يلعبون بدون ألوان؟؟“.

لما انكم تمنعو العاب اطفال بها الوان الطيف بسبب انها تمثل فئة معينة من البشر دليل قاطع انكم معترفين بوجود هذي الفئة،، من خلقنا عالدنيا وهي هذي الوان الطائرات الورقية تريدو الاطفال يلعبون بدون الوان؟؟ — مريــMEEMــم 💄 (@MaryAlshuraimi) July 19, 2022

وعلقت حوراء الشيخ قائلة: ”الفئة العمرية اللي تستخدم هذي الطائرات الورقية أو الألعاب كم؟ من 4 سنوات إلى 14 سنة تقريبا. هذي الفئة اييش يعرفهم بعلم المثلية وألوانها وترتيبها؟؟ إذا إحنا الكبار وما نعرف كم لون وايش ترتيب الألوان كيف بيعرفوهم الأطفال. الطفل يشوف ألوان قوس قزح وهذي موجودة من يوم صغار“.

الفئة العمرية اللي تستخدم هذي الطائرات الورقيه او الالعاب كم؟ من ٤ سنوات الى ١٤ سنه تقريبا. هذي الفئة اييش يعرفهم بعلم المثليه والوانها وترتيبها؟؟ اذا احنا الكبار وما نعرف كم لون وايش ترتيب الالوان كيف بيعرفوهم الاطفال. الطفل يشوف الوان قوز قزح وهذي موجوده من يوم صغار — Hawra Al Shaikh (@HawraShaikh) July 19, 2022

وأضافت حوراء: ”في بعض المنتجات تكون واضحة ايش المقصد منها وهذي المفروض تكون ممنوعة ولكن كثير من المنتجات وخاصة للأطفال فيها هذي الألوان وهالشي جدا طبيعي وما مفروض كل شي يحتوي على هذه الألوان تصير ممنوعة“.