خطوات للتحكم بنفسك بدلا من محاولة تغيير العالم

في الغالب، لا نستطيع التحكم بضغوطات الحياة وتغيير عالمنا، لكن بدلاً من محاولة تغيير الكون، يمكننا تعلم التحكم بأنفسنا.

وحسب خبراء، إليك خطوات شاركها موقع ”سيكولوجي“ لتغيير نظرتك للأمور وزيادة تحكمك بنفسك..

كن واعيا

أي وعيك بعقلك الذي يعمل دائمًا – الأفكار والأفكار – لذلك وعيك بأن عقلك يعمل هو الحل.

ومن المحتمل أن يخبرك عقلك بكل أنواع الأشياء التي يجب القيام بها لجعل العالم يتوافق مع توقعاتك.

وهنا ينصحك الخبراء بأن تعي طريقة العقل لكي تكون متحكما بالعملية.

شاهد، لا تصلح

أظهرت الدراسات التي أُجريت على المرضى الذين يعانون من الألم المزمن أن أحد أفضل الطرق لتقليل الألم هي المشاهدة والشغف بشأن ما تشعر به، ولكن لا تحاول تغييره،

وعندما نحاول تغيير تجربتنا – عندما نستمع إلى أذهاننا ونمارس التدقيق، والاستحواذ، فغالبًا ما يزداد الأمر سوءًا.

ينصحك الخبراء بأن تدع التجربة تسير لترى إلى أين تذهب هذه التجربة.

حافظ على المنظور

ينصح الخبراء بأن تقول لنفسك أن العالم ليس مبنيًا عليك فقط، وأن هذه مشكلة من العالم الأولى.

ولا يمكن التحكم في الآخرين لأن هذا هو الواقع ووعييك به يخفف الضغوط على ما تعتقد بلزوم حدوثه.

قدر التجربة

إذا كانت الحياة تدور في بحر من التجارب والأحداث الخارجة عن إرادتك، بدلاً من القتال والانزعاج من ذلك، تعلم كيف تقدر ذلك.

لاحظ الأشجار وهي تلوح في النسيم وكن فضوليًا حول ما تقدمه الحياة اليوم.

استوعب ما يحدث من حولك؛ لأن هذا ليس أفضل ما يمكنك فعله فحسب، بل يمكن أن يساعدك على تعلم تقدير كل ما يدور حولنا في كل لحظة.

حدد أهدافك

الأهداف تساعدك على تجنب كل هذه الفخاخ، فالأهداف تتعلق بالمستقبل ولكنها مستقلة عن الآخرين؛ لأنها تتولد منك.

وهناك نتيجة، لكن التركيز موجه نحو العملية، والوصول إلى هناك خطوة بخطوة.

تتعلق الأهداف بالتحديات والرغبات، وما تريد أن تصبح أو تفعله في النهاية.

بينما تدخل التوقعات في الخصوصية، حول الأحداث أو العواطف التي لا يمكنك التحكم فيها.

مارس التفكير السليم

التفكير بهذه الطريقة أمر يتطلب الممارسة، وإعادة برمجة دماغك، لكنه يصبح أسهل، وأكثر تلقائية بمرور الوقت.