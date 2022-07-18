إيران.. اعتقال زعيم شبكة للاتجار بالنساء

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الإثنين، أنها اعتقلت ما وصفته بـ“زعيم أكبر شبكة“ للتهريب والاتجار بالنساء الإيرانيات.

وقال جهاز الاستخبارات في بيان نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري، إنه ”بعد أشهر من الرصد الدقيق، تمكن جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني من إلقاء القبض على زعيم أكبر شبكة تهريب والاتجار بالنساء الإيرانيات“.

وأضاف البيان، أن ”زعيم هذه الشبكة يدعى (علي فرجادي كيا)، كما تم إلقاء القبض على مساعدته (زهراء منصوري همداني) التي كانت تتحرك باسم آخر (سارة) في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران“.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن ”هذه الشبكة قامت بنقل 1000 فتاة من مدن إيران إلى محافظة أربيل شمال العراق وبيعهن في ملاهي المدينة“، وفق نص البيان.

وفي منتصف آيار/مايو العام 2020، أعلنت قوات الشرطة الإيرانية الإطاحة بعصابة كبيرة تقوم بالاتجار بالفتيات الإيرانيات ونقلهن إلى ماليزيا.

وقالت الشرطة حينها إن ”زعيم هذه الجماعة إيراني الجنسية يدعى (شهروز سخنوري) وينشط باسم حركي يدعى (ألكس)، كان يقوم بتهريب الفتيات إلى ماليزيا لغرض الاستغلال الجنسي“.

ووفق تحقيقات الشرطة فإن هذا الشخص لديه جماعة كانت تنشط عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ ويقومون بمراقبة أنشطة الفتيات الإيرانيات، وبعد ذلك يقومون بالتواصل معهن وعرض أموال عليهن لغرض الهجرة والسفر إلى ماليزيا“.

وزادت ظاهرة استغلال الفتيات الإيرانيات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.