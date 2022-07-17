السعودية تدخل على خط أزمة حلوى سكيتلز الشهيرة من مارس

توسعت أزمة احتواء حلوى ”سكيتلز“ من شركة ”مارس“ للصناعات الغذائية، لتصل تداعياتها إلى المنطقة العربية، حيث دخلت المملكة العربية السعودية على الخط وأكدت متابعتها للموقف.

وكانت وكالة ”رويترز“ للأنباء قد قالت، السبت، إنه تم رفع دعوى قضائية ضد شركة ”مارس“ من قبل أحد المستهلكين يدّعي أن حلوى ”سكيتلز“ غير صالحة للأكل لأنها تحتوي على مادة سامة معروفة، تعهدت الشركة قبل 6 سنوات بالتخلص منها.

وفي دعوى جماعية مقترحة تم رفعها، يوم الخميس، في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بكاليفورنيا، اتهمت سيدة تدعى جينيل تيمز شركة ”مارس“ بتعريض آكلي ”سكيتلز“ للخطر باستخدام ما وصفتها بأنها ”مستويات مرتفعة“ من ثاني أكسيد التيتانيوم TiO2 السامة، كمادة مضافة للغذاء.

وقالت الدعوى أيضًا إنه سيتم حظر ثاني أكسيد التيتانيوم في الاتحاد الأوروبي، الشهر المقبل، بعد أن اعتبر منظم سلامة الغذاء هناك أنه غير آمن بسبب ”السمية الجينية“ أو القدرة على تغيير الحمض النووي.

وتسعى الدعوى القضائية للحصول على تعويضات غير محددة عن الاحتيال وانتهاكات قوانين حماية المستهلك في كاليفورنيا.

من جهتها، أكدت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، أنها ”تتابع من خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي“.

وأكدت في تغريدة لها، ردًا على استفسار من أحد الحسابات، أنها ”تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع دخول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة“.