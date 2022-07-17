جلسة "يوغا" مختلطة تتسبب بإغلاق القسم الرياضي في "إيران مول"

أغلقت قوات الشرطة في طهران، الأحد، قسما رياضيا يضم ناديين بأكبر مجمع تجاري في العاصمة الإيرانية، بسبب تنظيم جلسة رياضة ”يوغا“ مختلطة بين النساء والرجال.

وقال نائب رئيس شرطة طهران للشؤون الاجتماعية العقيد مراد مرادي، لوسائل إعلام رسمية محلية، إن ”شرطة طهران أغلقت القسم الرياضي في مجمع إيران مول التجاري غرب العاصمة بسبب تنظيم جلسة رياضية اليوغا المختلطة“.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، يظهر جلسة ”يوغا“ مختلطة في مجمع ”إيران مول“.

وأضاف العقيد مراي أنه ”تم إغلاق قسمي البليارد لوتوس وبولينغ غلكسي داخل المجمع واعتقال اثنين من المنظّمين“، مبينا أن ”قوات الشرطة سوف تتصدى لمثل هذه الإجراءات غير القانونية“.

وقال المدير العام للرياضة والشباب في محافظة طهران إن ”هذا القسم سيبقى مغلقا لحين التزامه وانصياعه للمديرية وللقانون“.

من جانبه، أكد علي أنصاري، مالك هذا المجمع أن ”هذا الفيديو كان الشهر الماضي، وتم تصويره خارج ساعات العمل“.

و“أنصاري“ كان أيضًا مؤسس بنك ”أينده“ الإيراني، ويواجه اتهامًا بأنه اقترض 40 ضعف الحد الذي أقره البنك المركزي لتأسيس شركة ”إيران مول“.

ويعد ”إيران مول“ واحدا من أكبر مراكز التسوق في العالم، وجرى افتتاحه عام 2018، ولا تزال أجزاء منه قيد الإنشاء، ويقع في شمال طهران مطلًا على بحيرة شيتغر، بمساحة 1.4 مليون متر مربع.

وجاء هذا الإغلاق، فيما بدأت الشرطة الإيرانية تطبيق إجراءات صارمة تجاه الملابس والحجاب ومحاربة المظاهر الغربية في البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام في مدينة ”ياسوج“ عاصمة محافظة كهكيلويه وبوير أحمد الواقعة جنوب غرب إيران، علي مالك حسيني، أن ”السلطات أغلقت 29 صالة حلاقة للنساء بسبب الترويج للاختلاط“.

وقال حسيني إنه ”تم إغلاق 29 وحدة من صالونات الحلاقة النسائية في هذه المدينة“، مضيفا: ”نشهد أعمالا غير تقليدية لهذه الصالونات خاصة من قبل بعض المهن، ونتيجة لذلك، نشهد الفوضى والاضطراب وكسر الأعراف“.

وأضاف: ”تتصدر صالونات المكياج القمة في الإغلاق ويعود ذلك لانعكاس نشاط صالونات تصفيف الشعر النسائية في الفضاء الافتراضي، وهو ما جذب أيضًا الكثير من الاهتمام، بسبب نشر صور ومقاطع فيديو مبتذلة، وفي بعض الأحيان يتم نشر ذلك دون إذن“.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع صالونات تصفيف الشعر النسائية في إيران، وإيقاف نشاطها من قبل الجهات القضائية.

وكانت هناك العديد من حالات إغلاق صالونات تصفيف الشعر النسائية في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في أيار/مايو من الشهر الماضي.

وكان حظر زراعة الأظافر والشمع وزراعة الرموش وغيرها من القيود المفروضة على صالونات مشهد لتصفيف الشعر.