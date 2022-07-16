"فيديو كنتاكي" يثير الجدل في الكويت

تباينت ردود فعل متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت بشأن مقطع فيديو متداول، يتضمن شجارا بين مواطنة وموظف في مطعم ”كنتاكي“.

وكان مقطع فيديو انتشر تحت مسمى وهاشتاغ ”فيديو كنتاكي“ في موقع التواصل ”تويتر“، يوثق قيام امرأة من الجنسية الكويتية بالتلفظ بألفاظ بذيئة على موظف في أحد أفرع مطعم ”كنتاكي“، إذ هاجمته بالقول ”يا زبالة“ و ”يا نعال“، قبل أن تتحداه بطلب الشرطة.

واستمرت المرأة في إهانة الموظف، الذي حاول تجنبها، فيما استمرت بشتمه بألفاظ بذيئة وقامت بالنهاية بقذفه.

وكان مقطع فيديو انتشر تحت مسمى ”فيديو كنتاكي“ في موقع التواصل ”تويتر“، يوثق قيام امرأة من الجنسية الكويتية بالتلفظ بألفاظ بذيئة على موظف في أحد أفرع مطعم ”كنتاكي“، إذ هاجمته بالقول ”يا زبالة“ و ”يا نعال“، قبل أن تتحداه بطلب الشرطة.

وبينما طالت المرأة انتقادات بسبب ردة فعلها، التي وصفها كويتيون أنها تسيء لنساء الكويت، وبين من شدد على ضرورة معرفة أصل الواقعة.

في حين أكد آخرون أن الفيديو متداول قديم، ولم يتم تسجيل أي قضية فيه.

وكان مقطع فيديو انتشر تحت مسمى ”فيديو كنتاكي“ في موقع التواصل ”تويتر“، يوثق قيام امرأة من الجنسية الكويتية بالتلفظ بألفاظ بذيئة على موظف في أحد أفرع مطعم ”كنتاكي“، إذ هاجمته بالقول ”يا زبالة“ و ”يا نعال“، قبل أن تتحداه بطلب الشرطة. وبينما طالت المرأة انتقادات بسبب ردة فعلها، التي وصفها كويتيون أنها تسيء لنساء الكويت، وبين من شدد على ضرورة معرفة أصل الواقعة. في حين أكد آخرون أن الفيديو متداول قديم، ولم يتم تسجيل أي قضية فيه.“ />

ولم يتم الكشف عن ملابسات الفيديو الكامل، وسبب اندلاع المشكلة بين المرأة وموظف المطعم.

وطالت المرأة في الفيديو انتقادات واسعة من قبل كويتيين، إذ شددوا على أن ”ردة فعلها كانت مسيئة ومهينة، ولا تمثل نساء الكويت“.

وطالب الحقوقي أحمد الميموني، المحامين، بضرورة القيام برفع دعوى على المرأة، لإهانتها للموظف بتلك الطريقة المسيئة.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“: ”فيديو مستفز لأبعد الحدود شكرا للموظف على صبره وتحمله رغم كمية الإساءات والقذف الذي تعرض لها من وحده مو متربية ونتمنى من إخواني المحامين إنصاف هذا الرجل والفزعة له“.

وشدد الناشط فهد الدليمي بدوره، مستنكرا ردة فعل المرأة: ”لحد يفكر ان بنات الكويت بنفس الأخت عسى الله يهديها البنت هذي تمثل نفسها ولا تمثل بنات الكويت نترفع عن كلامها السيئ أمام الموظف وله الاختيار بأخذ حقه أو التنازل وعيب تهين موظف يؤدي عمله أمام الناس بنات الكويت أرفع من هذا المستوى الهابط للأسف البنت هذي تمثل نفسها فقط“.

وأيدت مغردة أخرى ضرورة توكيل محام للموظف: ”ياليت واحد من اخوانا المحامين يتبرع وياخذ حق هالمسكين اللي ساكت ومتحمل الإهانة والطق عشان لقمة العيش .. أسلوب مستفز وقليل أدب ويمثلها ويمثل تربيتها“.

ورأت مغردة أن ردة فعل المرأة، بغض النظر عن المشكلة، يدل على سوء تربية: ”بغض النظر عن اساس القصة وشنو كان صاير قبل التصوير انا معترضة أن السب يتعمم للأصل أو إهانة مجتمع كامل …..العلم عند الله ولكن أنا كفتاة إذا تعرضت لموقف إما اتصل بالشرطة أو أدق على أحد من أهلي ويتصرفون مع المطعم بالقانون ولا أقبل على نفسي أتلفظ بكلام أخجل أكتبه“.

على جانب آخر، دافع فريق عن المرأة، مبررين أنه ”لا بد أن سببا قويا دفعها لردة الفعل القوية تلك، إذ بين أحد المغردين أن ”الموظف قام بالأصل بتهديد المرأة بضربها بالصينية“.

وكتب معلقا: ”اهو هددها بالاعتداء والضرب ورفع عليها الصينيه وقال واللهي حاضربك !!! وين صبر وتحمل !!!؟؟ بس تطالعون غلط البنت مايصير !!! الى متى العقول تبقى صغيره وتحكم من جانب واحد !!! لكل فعل ردة فعل“.

بدوره، أوضح الإعلامي ثامر الدخيل حقيقة الفيديو المنتشر، مؤكدا أن الواقعة قديمة في الأصل، وتعود للعام الماضي، وقد وقعت في فرع ”كنتاكي الشامية“، ولم يتم تسجيل أي قضية في حينها من قبل طرفي المشاجرة.

ولفت إلى أن ”الموظف المعني في الفيديو، تم فصله لاحقا“، مبينا أن ”أسباب الفصل لم يكن لها علاقة بالواقعة“.

وأوضح في تغريدة له: ”خاص-#بوراشد| بخصوص مايعرف بإسم #فيديو_كنتاكي المتداول في وسائل التواصل حاليا..الحادثة وقعت في #كنتاكي_الشامية في شهر نوفمبر الماضي ولم يتم تسجيل قضية بشأنها في حينه! وتم إنهاء خدمة المدير المجني عليه بعد الحادثة بحوالي شهر لأسباب تشغيلية فنية بحتة لا علاقة لحادثة الفيديو بها!“.