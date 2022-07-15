مصر تعلق على وفاة 6 من مواطنيها في حادث سير بالإمارات

بعد مطالب ذويهم بعودة الجثامين، علقت السلطات المصرية ممثلة في وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على مصرع 6 من مواطنيها في حادث سير بدولة الإمارات.

وقال بيان صادر عن وزارة الهجرة، اليوم الجمعة، إن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تواصلت هاتفيا بعائلات المصريين الذين قضوا في حادث سير بإمارة رأس الخيمة في الإمارات.

وقدمت وزيرة الهجرة عزاءها لأهالي الضحايا من قرية ديرب الخضر بمحافظة الدقهلية، مؤكدة متابعة أجهزة الدولة المختصة لحين عودة الجثامين، والحصول على مستحقاتهم لدى جهات عملهم بالإمارات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن القنصلية العامة بدبي تتابع الإجراءات القانونية المتبعة تمهيدا لنقل جثامين المواطنين المتوفين إلى أرض الوطن في أقرب وقت.

ولقي 6 مصريين مصرعهم في حادث مروري وقع يوم الأربعاء بين مركبتين بطريق رأس الخيمة في الإمارات؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بالسيارة التي كانوا يستقلونها واصطدمت بسيارة نقل ثقيل.

وفور تلقي غرفة العمليات المركزية بالإمارة بلاغًا بالحادث، تم توجيه فرقة إنقاذ، وتبين عند وصولها إلى الموقع وفاة 5 مقيمين مصريين بدولة الإمارات وإصابة آخر تم نقله بطائرة إسعاف إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله إلى المستشفى- بحسب البيان.

وتولت الجهات المرورية المختصة ملف الحادث لمعرفة ملابساته وتفاصيله واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وأسماء المتوفين في الحادث كالتالي هم محمود عبد الرحمن عبد اللطيف محمد-رامي الوصيف علي صالح – أحمد نصر وهبة محمد إبراهيم- إيهاب صالح مصباح -إبراهيم- علي أحمد عبد القادر- شريف ملهم إبراهيم يوسف السيد الحنفي“ وجميعهم من قرية ديرب الخضر بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.