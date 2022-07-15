أفضل 6 وظائف لمحبي السفر والمغامرة

يسعى الجميع للحصول على وظيفة تتناسب مع ميولهم الشخصية ومهاراتهم، حتى تساعدهم في تحقيق أهدافهم في الحياة.

وبالنسبة لمحبي السفر والعمل وسط أجواء من الإثارة، فهناك وظائف تناسب تفضيلاتهم، حيث تسمح لهم ببناء مستقبل مهني وكسب المال، وفي الوقت ذاته الاستفادة من تجارب الحياة وتعزيز روح المغامرة لديهم.

وأعد موقع ”ترافيل ديلي“ لأخبار السفر، قائمة بأفضل 6 وظائف تناسب محبي التنقل والسفر، وهي كالآتي:

مرشد سياحي

تتطلب هذه المهنة سعة المعرفة واحتراف المرح والتواصل مع الآخرين، أثنا التنقل بين الأماكن السياحية والتحدث عنها.

ويتغير مشهد العمل باستمرار عند المرشد السياحي، حيث يستمتع بمقابلة أشخاص جدد، ومشاركة شغفهم معاً.

كما يعتبر المرشدون السياحيون المحليون من ذوي الخبرة أحد أعمدة تجربة السفر الدولية.

موظف على متن سفينة

يعتبر الطلب على التوظيف على متن السفن مرتفعاً، وخاصة أن وسيلة النقل البحري هذه، جزءًا أساسيًا من التجارة العالمية والسفر والسياحة.

وتحتاج كل سفينة أثناء عبورها البحار والمحيطات إلى فريق من الموظفين على متنها من طاقم التشغيل والضيافة والصيانة.

سائق مركبة

تعد وظائف قيادة المركبات أيضًا طريقة رائعة لكسب لقمة العيش وفي نفس الوقت الاستمتاع بالسفر، وخاصة لسائقي الشاحنات الذين يسافرون لمسافات طويلة لنقل السلع والبضائع بين المدن.

وبذلك فإنهم يستمتعون برؤية بلدهم وأيضاً كسب المال.

صحفي

يسافر الكثير من الصحفيين حول العالم بحثاً عن قصص شيقة، وخاصة أن العديد من الجوانب في الصحافة المكتوبة والمصورة، تركز على مجال السفر.

كما توفر وسائل الإعلام الجديدة عبر الإنترنت من الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فرصة للصحفيين لنشر قصصهم المثيرة جاؤوا بها من حول العالم عبر منصاتها.

مؤثر

شهد عالم المؤثرين على وسائل الإعلام الجديدة، انتشاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة ليصبح قوة مهيمنة على الجمهور.

ويستفيد مؤثرو السفر والطعام في عروضهم، بالسفر حول العالم إلى نقاط الجذب السياحي.

وبذلك فإنهم يحدثون تأثيراً حقيقياً على الجمهور لتقديم أهدافهم، من خلال عرض وجهات سياحية فريدة للتعرف عليها.

عسكري

يواجه العسكريون الكثير من التحديات المحفوفة بالمخاطر.

ولكن تتناسب هذه الوظيفة مع المتحمسين لاكتشاف تجارب جديدة، حيث تتضمن العديد من أنواع التخصصات العسكرية السفر والتجارب الجديدة، مما يجعلها مثالية لمحبي المغامرة.