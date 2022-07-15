أفضل 4 خطوات لزيادة التركيز والثقة والإنتاجية

أشار موقع ”إنتربرينور“، في تقرير له، إلى 4 خطوات سهلة يمكن البدء في تنفيذها لتحسين طريقة عملك، وزيادة الإنتاجية والسعادة.

وقال التقرير إنه لا يلزم إجراء هذه التغييرات مرة واحدة، حيث يمكنك إجراء تجربة واحدة كل يوم والبناء عليها، أو يمكنك القيام بكل شيء.

وبمجرد أن تصبح هذه عادة، ستلاحظ أنك أكثر سعادة ونشاطًا باستمرار والعالم يحتاجك هكذا، وهي على النحو التالي:

النوم المنظم

يشير علماء النفس لأهمية إدراك وقت ومدة نومك المثلى، وينصحون بالتأمل من خلال الجلوس في السرير مع قناع العين ثم الاستلقاء ببطء بمجرد أن تشعر بالنعاس.

وفي اليوم التالي ستشعر بالانتعاش، ومن المهم التخلص من أي تفكير سلبي قبل النوم.

كما لا ينبغي أن تضيع في هذه الأفكار أثناء نومك، لأنها قد تنزلق بعد ذلك إلى عقلك الباطن.

الصباح المفعم بالحيوية والإيجابية

ينصحك علماء النفس بأن تنظر في المرآة لأول مرة في الصباح، وتسأل نفسك، كيف تشعر الآن؟ هل تشعر بالرضا عن نفسك؟ هل تشعر بالتعب لأنك لم تنم في الوقت المحدد؟ هل عقلك بالفعل في حالة قلق بشأن الأشياء التي يجب أن تحدث أو ضغوطات أخرى؟

هذه هي اللحظة للتوقف، لأن الكثير من الناس سيواصلون يومهم بشكل طبيعي عندما لا يشعرون بالرضا، لأنهم غير مدركين عمومًا أن هذا سيؤثر على الكثير من الإنتاجية طوال بقية اليوم.

ويشترط علماء النفس ألا تبدأ العمل حتى تشعر بالرضا. ولكن خذ وقتك وقم بتصفية ذهنك من الفوضى واخلق عادة أفضل.

كما ينصح الخبراء بممارسة الرياضة أو المشي في الطبيعة.

والمفتاح هنا هو أن تفعل كل ما تحتاج القيام به لتحويل تردد الطاقة لديك لأعلى مما هو عليه، عندما تكون لديك أفكار سلبية، ابدأ يوم عملك بشعور جيد.

تحدي العناصر الثلاثة

المطلوب هنا تغيير عقلي صغير ولكنه مهم: عليك أن تسأل نفسك، ما العناصر الثلاثة التي أحتاج إلى إكمالها والتي ستساعدني على الشعور بالإنجاز الأكبر؟

ابحث عن العناصر التي كنت تؤجلها بسبب الخوف أو الأشياء التي ستريحك أكثر، وإذا كنت تشعر بالرضا، فستكون لديك الثقة لإكمالها.

اكسر دائرة الأشياء السهلة في قائمتك واعلم أنك تدرب عقلك لتحقيق المزيد من النجاح عندما تمارس العادات الثلاث التي كنت تؤجلها.

التواصل الوفير

أحد الأنماط التي يمكن أن يعلق بها الكثير من الأشخاص الناجحين، هو العمل الجاد وقلة التواصل والمحادثات السريعة والعودة إلى العمل، حسب الخبراء.

ويجب أن نفهم أنه إذا واصلنا هذه الدورة فسوف تتسبب في نتائج سلبية.

ينصحك الخبراء بوضع الهاتف بعيدًا والقيام بالتواصل الحقيقي مع شريكك وأطفالك.

ويتفهم علماء النفس أن الخروج للعب لعبة ”Pickleball“ مع أحبائك قد لا تشعر أنه شيء تريد القيام به، ولكن عندما يكون عقلك مثقلًا طوال اليوم بالعمل، فإن عقلك وقلبك بحاجة إلى الوقود معًا.

وإذا كنت تواجه مشكلة في التوقف عن العمل، فتحدث إلى شريكك وامنحه الإذن بمساعدتك على التوقف بعد انتهاء العمل.