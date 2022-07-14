احترس خلال السفر.. عامل مطار يسرق محتويات حقائب الركاب (فيديو)

تسود تحذيرات كل حين بشأن ضرورة قفل الحقائب خلال السفر بشكل يضمن الحفاظ على محتوياتها، وعدم وضع الأشياء الثمينة كالمجوهرات والهواتف وغيرها في الحقائب التي تشحن بالطائرة خلال الرحلة.

ويؤكد خبراء السفر ضرورة حزم الأغراض الحساسة والثمينة والضرورية في الحقيبة التي يتم السماح بحملها مع المسافرين على متن الطائرة، أو في صندوق مخصص يظل تحت عين صاحبه طوال الرحلة، لضمان عدم العبث بمحتوياته أو سرقتها من أي أحد.

وللتدليل على ذلك، نشر المغرد يزيد الخليوي، الذي يعرف نفسه عبر حسابه في تويتر بأنه طيار مدني، ويغرد عن الطيران والسفر، مقطعاً مصوراً قال إنه من مطار هيثرو يظهر واقعة صادمة لأحد موظفي الخدمات الأرضية.

هذا فيديو متداول لأحد موظفي الخدمات الارضية في مطار هيثرو بلندن يقوم بسرقه من حقائب الركاب.

ونرجع ونقول اي شي غالي لاتحطه بالشنطه الي راح تشحنها خذه معك داخل الطياره بشنطه صغيره لان لو قدر الله ضاعت راح يعوضونك على وزن الشنطه ماراح يعوضونك وش بداخلها طبعا هذا اذا عوضوك😬😅 pic.twitter.com/kYHSHlHWSS — يزيد الخليوي (@Capt_yazeed) July 13, 2022

ويظهر في المقطع موظف المطار وهو يفتح حقائب بعض المسافرين التي يتولى شحنها إلى الطائرة، ويقوم بالعبث فيها، بل وصل به الأمر لدرجة سرقة بعض ما بداخلها ووضعه بجيبه، في حين كان أحد الأشخاص يقوم بتصوير وتوثيق تلك الواقعة من أحد جوانب المطار.

وأرفق الخليوي الفيديو بتغريدة قال فيها شارحاً الأمر: ”هذا فيديو متداول لأحد موظفي الخدمات الأرضية في مطار هيثرو بلندن يقوم بالسرقة من حقائب الركاب“.

وأضاف: ”ونرجع ونقول اي شي غالي لا تحطه بالشنطه الي راح تشحنها خذه معك داخل الطياره بشنطه صغيره لان لو قدر الله ضاعت راح يعوضونك على وزن الشنطه ماراح يعوضونك وش بداخلها طبعا هذا اذا عوضوك“.