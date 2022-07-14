شاب يسافر لأول مرة شاهد ماذا فعل في المطار (فيديو)

أقدم شاب يسافر للمرة الأولى في حياته عبر المطارات، على ما يبدو، على تصرف صادم وغريب، لم يكن في الحسبان، بالنسبة لموظف التفتيش في المطار.

وانتشر مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أخيرا، بشكل واسع، لشاب تبدو عليه البساطة، يحمل حقيبة ويدخل المطار لإتمام إجراءات السفر.

وبمجرد وصول الشاب إلى نقطة فحص الحقائب وحاجز تفتيش الأفراد الإلكتروني وضع حقيبته وولج إلى الجهاز برفقتها وخرج من الناحية الأخرى.

وسببت تلك الواقعة، التي تم رصدها عبر كاميرا مراقبة في المكان، حالة من الذهول لموظف الأمن في المطار، الذي لم يصدق ما فعله ذلك المسافر الشاب.

ويسمع في خلفية مقطع الفيديو، بعض الضحكات من أشخاص كانوا يراقبون الموقف إلا أنهم لم يتمالكوا أنفسهم وانفجروا ضاحكين بسبب الصدمة الحاصلة.

His first time at an airport 🤦‍♂️🤣 pic.twitter.com/eVXzMBdAxD — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 13, 2022

وتشهد مطارات العالم العديد من المواقف الصادمة أحيانا والطريفة أحيانا كثيرة، والتي توثقها كاميرات المطارات أو مسافرون بعدساتهم.

وكان آخر ما انتشر حول أزمات المطارات، إقدام شاب يعمل موظفا في مطار ”سياتل تاكوما“ على اقتحام قمرة قيادة طائرة خطوط ألاسكا الجوية وقيادتها وتحطيمها في جزيرة نائية.

وفي موقع طريف آخر، أقدم طفل عراقي يبلغ من العمر 10 سنوات، على تجاوز 7 خطوط مراقبة ونقاط تفتيش في مطار النجف، والصعود إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية، وتم توثيق تلك الواقعة بالكاميرات من دخول الطفل للمطار حتى وصوله إلى الطائرة.

ويعدّ مطار النجف ثاني أكبر المطارات في العراق، فهو يستقبل كل عام مئات الآلاف من الزوار.