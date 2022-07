شاب يسافر لأول مرة شاهد ماذا فعل في المطار (فيديو)

أقدم شاب يسافر للمرة الأولى في حياته عبر المطارات، على ما يبدو، على تصرف صادم وغريب، لم يكن في الحسبان، بالنسبة لموظف التفتيش في المطار.

وانتشر مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أخيرا، بشكل واسع، لشاب تبدو عليه البساطة، يحمل حقيبة ويدخل المطار لإتمام إجراءات السفر.

وبمجرد وصول الشاب إلى نقطة فحص الحقائب وحاجز تفتيش الأفراد الإلكتروني وضع حقيبته وولج إلى الجهاز برفقتها وخرج من الناحية الأخرى.

وسببت تلك الواقعة، التي تم رصدها عبر كاميرا مراقبة في المكان، حالة من الذهول لموظف الأمن في المطار، الذي لم يصدق ما فعله ذلك المسافر الشاب.

ويسمع في خلفية مقطع الفيديو، بعض الضحكات من أشخاص كانوا يراقبون الموقف إلا أنهم لم يتمالكوا أنفسهم وانفجروا ضاحكين بسبب الصدمة الحاصلة.

His first time at an airport 🤦‍♂️🤣 pic.twitter.com/eVXzMBdAxD

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 13, 2022