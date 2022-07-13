وفاة الأكاديمي اللبناني وجيه فانوس

نعت أوساط لبنانية وفاة الأكاديمي اللبناني البارز وجيه فانوس، الذي فارق الحياة اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 74 عاما.

وشغل وجيه فانوس منصب رئيس ”ندوة العمل الوطني“، وأمضى عمره في البحث والكتابة.

وشغل الراحل منصب الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين العام 2015، ونائب رئيس اتحاد الكتاب العرب ومستشار عام للأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب.

كما شغل وجيه فانوس عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئاسة المركز الثقافي الإسلامي، وعضوية الهيئة الإدارية لـ”شبكة الأمان للسلم الأهلي”، وكرسي محمود درويش في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم.