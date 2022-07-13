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منوعات

وفاة الأكاديمي اللبناني وجيه فانوس
تاريخ النشر: 13 يوليو 2022 10:43 GMT
تاريخ التحديث: 13 يوليو 2022 11:05 GMT

وفاة الأكاديمي اللبناني وجيه فانوس

نعت أوساط لبنانية وفاة الأكاديمي اللبناني البارز وجيه فانوس، الذي فارق الحياة اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 74 عاما. وشغل وجيه فانوس منصب رئيس "ندوة العمل

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المصدر: إرم نيوز

نعت أوساط لبنانية وفاة الأكاديمي اللبناني البارز وجيه فانوس، الذي فارق الحياة اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 74 عاما.

وشغل وجيه فانوس منصب رئيس ”ندوة العمل الوطني“، وأمضى عمره في البحث والكتابة.

وشغل الراحل منصب الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين العام 2015، ونائب رئيس اتحاد الكتاب العرب ومستشار عام للأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب.

كما شغل وجيه فانوس عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئاسة المركز الثقافي الإسلامي، وعضوية الهيئة الإدارية لـ”شبكة الأمان للسلم الأهلي”، وكرسي محمود درويش في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم.

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