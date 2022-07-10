والدة جندي سعودي مصاب تكشف عن أمنيتها له خلال أدائها الحج (فيديو)

كشفت والدة أحد الجنود السعوديين المنتسبين للقوات المسلحة عن أمنيتها لولدها التي رجتها من الله خلال أدائها مناسك الحج هذا العام، ضمن أهالي المصابين وشهداء الواجب.

وذكرت والدة المصاب في الحد الجنوبي الجندي أحمد الحازمي إنها تتمنى أن يشفى ابنها من إصابته ليعود مجددا إلى الجبهة ويدافع عن بلاده، حتى تتحقق أمنيته وينال الشهادة التي يرجوها.

وقالت في مقابلة مع قناة ”الإخبارية“ من داخل مخيم ذوي الشهداء والمصابين للقوات السعودية في الحج: ”أمنيتي في الدنيا أن يوقف أحمد على رجوله حتى يرجع تاني مرة إلى الجبهة، وأنا عندي استعداد أقدم أولادي كلهم فدوة للوطن ولبلدنا“.

وأضافت: ”أريد أن يقف على رجوله لكي يرجع للجبهة ليستشهد لأن هذه أمنيته، ولكن سبحان الله ربي أراد له كده“.

فيديو | والدة المصاب في الحد الجنوبي أحمد الحازمي: أتمنى أن يقف ابني أحمد على قدميه لأرسله مرة أخرى إلى الجبهات#الإخبارية#بسلام_آمنين#نشرة_النهار pic.twitter.com/7H9mvP3AmD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2022

من جهتها، قالت والدة أحد شهداء القوات السعودية إن ”الجهود المبذولة من المملكة لخدمة ذوي شهداء الواجب جعلتنا ننسى فراق أبنائنا“.

بدورها أكدت والدة الشهيد عبدالله عابد الثبيتي أن ”اجتماع أمهات الشهداء والمصابين في الحج خفف من وطأة الفراق على أنفسنا وأسهم في مواساة أمهات المصابين“.

فيديو | والدة الشهيد عبدالله عابد الثبيتي: اجتماع أمهات الشهداء والمصابين في الحج خفف من وطأة الفراق على أنفسنا وأسهم في مواساة أمهات المصابين#الإخبارية#بسلام_آمنين#نشرة_النهار pic.twitter.com/VtGCOuPmD0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2022

يذكر أن موسم الحج للعام الهجري الحالي 1443 سجل مشاركة 916829 حاجا، تبلغ نسبة القادمين من الخارج منهم 85% و15%من داخل المملكة، حسب ما كشف عنه وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.