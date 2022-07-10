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منوعات

والدة جندي سعودي مصاب تكشف عن أمنيتها له خلال أدائها الحج (فيديو)
تاريخ النشر: 10 يوليو 2022 17:01 GMT
تاريخ التحديث: 10 يوليو 2022 17:05 GMT

والدة جندي سعودي مصاب تكشف عن أمنيتها له خلال أدائها الحج (فيديو)

كشفت والدة أحد الجنود السعوديين المنتسبين للقوات المسلحة عن أمنيتها لولدها التي رجتها من الله خلال أدائها مناسك الحج هذا العام، ضمن أهالي المصابين وشهداء

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

كشفت والدة أحد الجنود السعوديين المنتسبين للقوات المسلحة عن أمنيتها لولدها التي رجتها من الله خلال أدائها مناسك الحج هذا العام، ضمن أهالي المصابين وشهداء الواجب.

وذكرت والدة المصاب في الحد الجنوبي الجندي أحمد الحازمي إنها تتمنى أن يشفى ابنها من إصابته ليعود مجددا إلى الجبهة ويدافع عن بلاده، حتى تتحقق أمنيته وينال الشهادة التي يرجوها.

وقالت في مقابلة مع قناة ”الإخبارية“ من داخل مخيم ذوي الشهداء والمصابين للقوات السعودية في الحج: ”أمنيتي في الدنيا أن يوقف أحمد على رجوله حتى يرجع تاني مرة إلى الجبهة، وأنا عندي استعداد أقدم أولادي كلهم فدوة للوطن ولبلدنا“.

وأضافت: ”أريد أن يقف على رجوله لكي يرجع للجبهة ليستشهد لأن هذه أمنيته، ولكن سبحان الله ربي أراد له كده“.

من جهتها، قالت والدة أحد شهداء القوات السعودية إن ”الجهود المبذولة من المملكة لخدمة ذوي شهداء الواجب جعلتنا ننسى فراق أبنائنا“.

بدورها أكدت والدة الشهيد عبدالله عابد الثبيتي أن ”اجتماع أمهات الشهداء والمصابين في الحج خفف من وطأة الفراق على أنفسنا وأسهم في مواساة أمهات المصابين“.

يذكر أن موسم الحج للعام الهجري الحالي 1443 سجل مشاركة 916829 حاجا، تبلغ نسبة القادمين من الخارج منهم 85% و15%من داخل المملكة، حسب ما كشف عنه وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.

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