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منوعات

تعاطف واسع مع بكاء الشيخ الحذيفي إمام الحرم النبوي قبل صلاته على والدته
تاريخ النشر: 10 يوليو 2022 12:18 GMT
تاريخ التحديث: 10 يوليو 2022 12:30 GMT

تعاطف واسع مع بكاء الشيخ الحذيفي إمام الحرم النبوي قبل صلاته على والدته

أثار بكاء ‏الشيخ ‎علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وهو يرتل القرآن خلال صلاة فجر أمس، قبيل صلاة الجنازة على والدته التي وافتها المنية الجمعة، تعاطفا

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المصدر: فريق التحرير

أثار بكاء ‏الشيخ ‎علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وهو يرتل القرآن خلال صلاة فجر أمس، قبيل صلاة الجنازة على والدته التي وافتها المنية الجمعة، تعاطفا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول معلقون مقطع فيديو للشيخ الحذيفي وهو يرتل من سورة الفجر حتى إذا وصل لختامها غلبه البكاء.

وكتب المغرد عبدالله محمد الجدعاني على حسابه في تويتر: ”توفيت أمس والدة الشيخ #علي_ الحذيفي رحمها الله، وهكذا كان الحزن واضحاً عليه، ما أشد فقد الأمهات على النفس، اللهم ارحم من مات منهن، واحفظ الأحياء منهن، يارب“.

وكتب المغرد ابن العطاء: ”حين يعلم الابن أنه سينتهي من صلاة الفجر وسيصلي على الجنائز ومعهن والدته“ مذيلا تغريده بوسم ”الشيخ علي الحذيفي.

وغرد المغرد يوسف الحمياني قائلا: ”الشيخ علي الحذيفي ربما جاوز السبعين عامًا.. لم يستطع حبس دموعه وتجاوز فقدْ أمه“.

وفي السياق، تفاعل خالد العمرود بالقول: ”الشيخ أمَّ المصلين لصلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف وغالبه البكاء وبعد الصلاة صلى على والدته، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته“.

ودفنت والدة الشيخ الحذيفي فجر السبت بمقبرة بقيع الغرقد بعد الصلاة عليها في المسجد النبوي.

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