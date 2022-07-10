تعاطف واسع مع بكاء الشيخ الحذيفي إمام الحرم النبوي قبل صلاته على والدته

أثار بكاء ‏الشيخ ‎علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وهو يرتل القرآن خلال صلاة فجر أمس، قبيل صلاة الجنازة على والدته التي وافتها المنية الجمعة، تعاطفا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول معلقون مقطع فيديو للشيخ الحذيفي وهو يرتل من سورة الفجر حتى إذا وصل لختامها غلبه البكاء.

وكتب المغرد عبدالله محمد الجدعاني على حسابه في تويتر: ”توفيت أمس والدة الشيخ #علي_ الحذيفي رحمها الله، وهكذا كان الحزن واضحاً عليه، ما أشد فقد الأمهات على النفس، اللهم ارحم من مات منهن، واحفظ الأحياء منهن، يارب“.

توفيت أمس والدة الشيخ #علي_الحذيفي رحمها الله ، وهكذا كان الحزن واضحاً عليه ، ما أشد فقد الأمهات على النفس ، اللهم ارحم من مات منهن ، واحفظ الأحياء منهن ، يارب 💔#عيد_الأضحى_المبارك #عيدكم_مبارك pic.twitter.com/wD5FdtNMzP — عبدالله محمد الجدعاني (@Abdullhaljedani) July 9, 2022

وكتب المغرد ابن العطاء: ”حين يعلم الابن أنه سينتهي من صلاة الفجر وسيصلي على الجنائز ومعهن والدته“ مذيلا تغريده بوسم ”الشيخ علي الحذيفي.

حين يعلم الابن أنه سينتهي من صلاة الفجر وسيصلي على الجنائز ومعهن والدته

الشيخ

#علي_الحذيفي pic.twitter.com/c1V5YD3d9d — ابن عطاء🇸🇦 (@aoata) July 9, 2022

وغرد المغرد يوسف الحمياني قائلا: ”الشيخ علي الحذيفي ربما جاوز السبعين عامًا.. لم يستطع حبس دموعه وتجاوز فقدْ أمه“.

الشيخ #علي_الحذيفي ربما جاوزا السبعين عامًا..

لم يستطع حبس دموعه وتجاوز فقدْ أمه 💔#انها_امه https://t.co/QoQAy8GDVj — يوسف الحمياني (@yossef0551) July 9, 2022

وفي السياق، تفاعل خالد العمرود بالقول: ”الشيخ أمَّ المصلين لصلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف وغالبه البكاء وبعد الصلاة صلى على والدته، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته“.

🔴 توفيت اليوم والدة فضيلة الشيخ الدكتور #علي_الحذيفي حفظه الله

إمام وخطيب #المسجد_النبوي

عزاؤنا للشيخ حفظه الله في وفاة والدته 🌿🕋

الشيخ أمَّ المصلين لصلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف وغالبه البكاء

وبعد الصلاة صلى على والدته

رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته pic.twitter.com/6tAi2JorRG — خالد العمرود (@alamroud0) July 9, 2022