السديس يعفي عدداً من القيادات لتقصيرهم في أداء مهامهم خلال الحج

أعلنت هيئة رئاسة شؤون الحرمين أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أصدر قراراً بإعفاء عدد من المسؤولين القياديين من مناصبهم.

وذكرت الهيئة في بيان لها، في وقت مبكر اليوم الأحد، أن السديس أصدر قرارا بإعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع مدير مركز الإنتاج المرئي لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي ذات الإطار، ذكر بيان الهيئة أن السديس أصدر قراراً بتكليف منصور المنصوري مديرًا عاماً للإعلام والاتصال بالمسجد الحرام ومساعداً لمدير عام الإنتاج المرئي والمسموع.

وأكد السديس، بحسب البيان، أن ”هذا القرار يأتي بهدف تمكين القيادات الشابة من خدمة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر“.

وشدد رئيس الهيئة على ”على ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج لمواكبة الاستعداد الأمثل في خدمة ضيوف الرحمن وبذل أقصى الطاقات والإمكانات لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة لهم“.

وكان السديس قد أصدر قراراً سابقاً بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء مهامها في ذروة توافد ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام.

وكلف السديس عبدالحفيظ الثبيتي بشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، إلى جانب تكليف سامي السويهري مساعدًا له، بالإضافة لعمليهما.

والمسؤولين الثلاثة الذين تم تكليفهم بالمهام الجديدة ينتمون لفئة الشباب، حيث تتبنى الرئاسة توجهاً رسمياً بتمكين القيادات الشابة من خدمة الحجاج.

ويؤدي نحو مليون حاج غالبيتهم من خارجهم المملكة، المناسك هذا العام، فيما بلغ عدد الحجاج في مواسم قبل جائحة كورونا نحو 2.5 مليون حاج.

وأدى الحجاج غالبية المناسك حتى صباح يوم السبت بيسر وسهولة، ولم تسجل أي حوادث بينهم، وبدأت أول وفود الحجاج طواف الإفاضة.

ويعمل عشرات آلاف الأشخاص من الجنسين ومن مختلف التخصصات الصحية والأمنية والخدمية والشرعية على خدمة ضيوف المسجد الحرام منذ وصولهم للمملكة ولحين مغادرتهم للبلاد.

بينما تستفيد بعض الدول من مبادرة سعودية يتم فيها إنهاء إجراءات سفر الحاج ووصوله للسعودية في بلاده عبر موظفين سعوديين يتواجدون في مطارات تلك الدول في واحدة من التسهيلات التي تعمل الرياض على توسيعها لتشمل دولًا أخرى.