العراق.. تهنئة صدام حسين تغلق فندق "روزالين" في أربيل

أغلقت سلطات أربيل في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، فندقا شهيرا؛ إثر بثه تهنئة العيد بصوت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال محافظ أربيل، في بيان، إنه ”بقرار من أوميد خوشناو محافظ أربيل، تم إغلاق فندق روزالين لارتكابه هذا العمل غير القانوني“.

وأضاف البيان أنه ”بدلا من وضع لافتات الترحيب بالضيوف، بث الفندق مقطعا صوتيا لصدام حسين وهو يهنئ بالعيد وهو ما يعتبر تمجيدا بالنظام السابق؛ لذلك تم إغلاق الفندق وسيتم إجراء تحقيقات قانونية“.

وأشار أن ”الفندق أُغلق من قبل الفرق المعنية بالسياحة بالتعاون مع شرطة رئيس البلدية؛ لأنها لم تلتزم بقوانين وأنظمة حكومة إقليم كردستان ولا بالإرشادات المتبعة“.

ويعد فندق روزالين أحد الفنادق الشهيرة، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

ويحظر الدستور العراقي، تمجيد حزب البعث أو قياداته مثل صدام حسين وغيره.

وكثيرا ما تقع أخطاء من قبل أفراد عراقيين أو مؤسسات بتمجيد نظام صدام، وهو ما يسبب جدلا واسعا.

وقبل يومين، أثار تعليق لصفحة ”جامعة بغداد“ في العاصمة بغداد، جدلا واسعا، حيث مدحت رئيس النظام صدام حسين.

وكتبت ”جامعة بغداد“ الموثّقة بالعلامة الزرقاء، تعليقا على منشور فيديو عنوانه ”شاهد الفرق بين الكاظمي وصدام حسين“، بالقول: ”وهل يقاس بين الثرى والثريا رحم الله أسد العرب لا مثيل له أبدا والله“؛ ما أثار لغطا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت الصفحة توضيحا قالت فيه إن ”خرقا حدث في صفحة جامعة بغداد، ولا تمُت التعليقات بأي صلة للجامعة، ونعمل على معالجته فورا“.

وأكدت بعدها بالقول: ”تمت معالجة الخرق الذي حدث في صفحة جامعة بغداد، ونعتذر عن أي إساءة بدرت بحق أي شخصية من قبل ضعاف النفوس“.

وأطاحت تلك الواقعة بمدير إعلام وعلاقات الجامعة من منصبه، كما تم تشكيل لجنة للتحقيق بملابسات الواقعة.

والعام الماضي، أعلنت جامعة الأنبار ”غربي العراق“، فصل ثلاثة طلاب رفعوا صورة صدام، خلال الاحتفال بتخرجهم.