احتفالات مسلمي أوروبا بعيد الأضحى (صور)

أحيا مسلمو أوروبا، اليوم السبت، طقوس وصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت الجوامع والساحات بالجاليات العربية والإسلامية في أجواء خيمت عليها فرحة العيد والألفة والامتنان.

ويعتبر نحر الأضاحي وتوزيع لحومها أبرز وأهم طقوس عيد الأضحى، وهو الأمر الذي تضع عليه الحكومات الأوروبية بعض العراقيل؛ ما جعل المسلمين يمارسونه بشكل فردي وفي أماكن خاصة بعيدا عن ساحات الاحتفال بالعيد.

وفي ألمانيا، هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال شولتس عبر تغريدة على ”تويتر“: ”أتمنى عيد أضحى سالما ومباركا لكافة المسلمين“.

كما هنأت شرطة برلين بدورها الجالية الإسلامية في ألمانيا وعلّقت منشورات في أماكن تجمعهم جاء فيها: ”نتمنى لكم ولأقربائكم وأصحابكم عيدا سعيدا“.

واحتشد المسلمون في المساجد والملاعب والساحات بمعظم المدن الألمانية لإحياء احتفالات عيد الأضحى، وأبرزها مدن توبنغن وفرنكفورت ودوسلدورف ولايبزغ، وأقاموا الاحتفالات وألعاب الأطفال والموائد الخاصة بالعيد.

وقال أيهم زعنب (31 عاما) الذي احتفل اليوم في مسجد حسان في فرانكفورت: ”قدِمت مع عائلتي إلى مسجد حسان لإحياء طقوس العيد المبارك، وهناك اجتمعنا بالجالية الإسلامية بمن فيها من أصدقاء وأقارب“.

وأضاف أيهم وهو ألماني من أصول سورية: ”نحاول محاكاة طقوس العيد في بلادنا، من خلال لمة العيد، فاليوم اجتمع أولادي بأولاد عمومهم وخالاتهم، وتناولوا حلوى العيد، وأرى ذلك ضروريا لترسيخ عادات العيد والإسلام في داخلهم“.

وفي فيينا عاصمة النمسا كان المجمع الإسلامي في العاصمة نقطة جذب للمسلمين من مختلف الجنسيات، الذين أتوا مصطحبين عائلاتهم تلبية لدعوات الجمعيات الإسلامية الفاعلة في النمسا.

وهنا قال مدحت الجواني (50 عاما) وهو مصري مقيم من النمسا: ”طقوس العيد وأجوائه هنا مميزة جدا، ومظاهر الاهتمام من قبل الحكومة النمساوية لافتة جدا، حتى الأضاحي يسمحون بها في هذا اليوم، احتراما لشعائر المسلمين“.

وعن احتفالاته وعائلته قال الجواني: ”أقمنا الصلاة صباحا في المجمع الإسلامي، ثم اجتمعنا بالأصدقاء وتبادلنا تهاني العيد، أما بالنسبة للأضاحي فأرسلت ثمنها إلى الصعيد في مصر لتذبح هناك وتوزع على أهلي وأبناء قريتي في مصر“.

إلى السويد، حيث احتشد، اليوم، المسلمون بشكل كبير في كل الجوامع والمدن للاحتفال بالعيد المبارك، وفي بعض المساجد كان لافتا نصب بعض اللافتات وإطلاق المناطيد الحاملة لشعارات تؤكد أن المسلمين في السويد يحملون رسالة سلام لكل العالم.

تأتي هذه اللفتة من الجالية الإسلامية والجمعيات الإسلامية الناشطة، ردا على الأحداث الأخيرة التي نشبت بعد التصرفات الاستفزازية بحق المسلمين في السويد.

أما أجواء العيد فكانت حاضرة بأجوائه، وحلوياته مثل الكعك المعمول السوري والفسيخ المصري، إضافة لنصب ألعاب الاطفال قرب المساجد الكبيرة مثل مسجد ستوكهولم الكبير، ومسجد أم المؤمنين خديجة في مالمو.

وسمحت الحكومة في السويد بالذبح وإحياء شعائر الأضحى وفقا لشروط أبرزها أن يكون بأماكن مخصصة، وأن يتم الصعق أو التخدير قبل الذبح للحيوان، وإلا سيعرض الشخص لغرامة تتراوح من 3 إلى 15 ألف كرونة سويدية.

وفي فرنسا التي تحتضن 26 مسجدا وأكثر من 45 قاعة صلاة، كان لافتا تجمع المسلمين أمام جامع باريس الكبير للاحتفال بشعائر هذه المناسبة.

وفي مختلف المدن الفرنسية تجمع الفرنسيون والأجانب المسلمون وأقاموا صلاة العيد والاحتفالات التي عكّرت صفوتها قرارات منع الذبح وإقامة الشعائر الدينية المتعلقة بالأضاحي.

إلى إسبانيا التي احتفى فيها المسلمون بقرار عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتنيز ألميدا، والذي سمح من خلاله للمسلمين بإقامة صلاة عيد الأضحى في حديقة بلدية كازينو دي لا رينا، في حي لافابييس، كما كانوا يفعلون منذ 18 عاما.

أتى ذلك بموجب اتفاق مجلس المدينة مع المؤسسات التي قامت بتنظيم صلاة عيد الأضحى في الحديقة، وفتحت أبوابها لحوالي 6 آلاف مسلم.

وفي بريطانيا استقبل نادي بلاكبيرن جمهوره من المسلمين لإقامة صلاة عيد الأضحى في ملعبه، مقدما كل الخدمات اللازمة بما فيها الحافلات التي أقلت المصلين، وحضر إلى الملعب ما يقارب 3 آلاف مصلّ.

وفي الشارع العربي في لندن، كانت لافتة حركة الازدحام بعد صلاة العيد، خصوصا على المحلات العربية التي فتحت أبوابها لبيع حلويات العيد وهدايا الأطفال.

وقال جعفر مرّاش (29 عاما) وهو بريطاني من أصول عراقية: ”حركة الازدحام في الشارع العربي في لندن، تعيدني بالذاكرة إلى أجواء العيد في مدينتي الصدر العراقية.. كأنني أسير في شارع عربي“.

وأضاف مرّاش المقيم في بريطانيا منذ 7 أعوام: ”بعد أن أقمنا الصلاة في جامع ريجنت بارك في لندن، توجه الجموع إلى الشارع العربي والأحياء العربية لإحياء طقوس العيد التي كانت لافتة ومميزة“.