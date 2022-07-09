كيف احتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى؟ (صور)

يحتفل العالم الإسلامي، اليوم السبت، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد ختام أكبر مناسك حج لهذا العام، حيث بلغ عدد حجاج المشاعر المقدسة مليون حاج.

وشهد مختلف دول العالم الإسلامي الإقبال على صلاة العيد والأضاحي، وهما من أهم السنن التي يحرص المسلمون على اتباعها مع أول أيام العيد.

ورغم الأزمة والصراعات والتي تلقي بظلالها على العديد من الدول العربية والإسلامية، إلا أن العديد من المسلمين لا يزالون يحرصون على إظهار مظاهر الفرح والابتهاج بالعيد، ومشاركة أطفالهم وعائلاتهم.

كما يسعى العديد منهم لشراء الأضحية والتسوق، ورغم الإقبال الخجول على الأسواق والأضاحي مع ارتفاع الأسعار والغلاء العالمي، يسعى المسلمون للحفاظ على تقاليدهم في الاحتفال.

ومع بدء نهاية أزمة تفشي ”فيروس“ كورونا، شهدت الجوامع والمساجد عودة الإقبال الكثيف للمصلين.

لبنان

شهدت العاصمة بيروت إقبال المسلمين على الصلاة مع أول أيام عيد الأضحى.

وتظهر هذه الصور المسلمين وهم يؤدون صلاة العيد خارج مسجد الأمين.

كما أظهرت الصور مشاركة الأطفال في اختيار الأضحية، والإقبال على الأسواق.

العراق

احتشد العراقيون لأداء صلاة العيد خارج مسجد أبو حنيفة في العاصمة بغداد، كما أظهرت صور تبادل العراقيين للتهاني.

ووثقت صور أخرى صلاة العيد في مسجد النوري في الموصل، وإقبال المسلمين على تهنئة بعضهم بعضا.

فلسطين

أظهرت صور من القدس والضفة الغربية وغزة ابتهاج العائلات بقدوم عيد الأضحى، وكثافة المصلين عند أولى القبلتين، التي تعد رمزا إسلاميا مهما.

كما أبرزت استعدادات التجار لاستقبال الزبائن المقبلين على شراء الحلوى والملابس.

سوريا

رغم الحرب الدائرة في سوريا، ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، يحاول المسلمون الحفاظ على تقاليد العيد بالإقبال على الأسواق.

ووثقت صور توجه الناس لأحد أشهر الأسواق الشعبية في العاصمة دمشق، الحميدية، للشراء.

الأردن

وثقت بضع صور صلاة العيد، من العاصمة عمان.

اليمن

عيد الأضحى يشكل انتعاشة لبائعي المواشي، حيث تظهر الصور حشد الباعة للمواشي في العاصمة صنعاء مع ساعات الصباح الأولى، استعدادا للعيد.

الإمارات

رصدت صور استعداد تجار المواشي لاستقبال الراغبين في الأضحية، إذ يتوجه المسلمون مع فراغهم من صلاة العيد لشرائها.



الصومال

ترصد الصور السكان في سوق داينيل للماشية في العاصمة مقديشو، وهم يتحلقون حول الماعز استعدادا لأول أيام عيد الأضحى.

الجزائر وتونس وليبيا

أظهرت صور من الجزائر وتونس وليبيا، استعداد باعة المواشي، لاستقبال المسلمين، وذلك قبيل عيد الأضحى.

مصر

أدت أعداد غفيرة من المسلمين صلاة العيد في العاصمة القاهرة في مشهد مهيب، مع إلغاء العديد من القيود الخاصة بـ“كورونا“، والتي أعادت الإقبال الكثيف على الجوامع.

وصلى المصريون عند مسجد الصديق في القاهرة مع أول أيام عيد الأضحى، الذي تميز بوجود البالونات بألوان العلم المصري.

فيما وثقت صور أخرى الإقبال الكثيف على سوق المناشي للماشية في الجيزة، استعدادا للأضحية.

تركيا

احتشد المسلمون أمام جامع آيا صوفيا الشهير في إسطنبول، لأداء صلاة العيد.

كازاخستان

أقبل مسلمو كازاخستان للصلاة عند جامع نور سلطان، وشراء الأضاحي.

إندونيسيا

شهدت حركة البيع في سوق المواشي انتعاشة، قبيل عيد الأضحى في جاكرتا.

كشمير

والتقطت صور من كشمير، والتي توثق توجه مسلمين لاختيار الأضحية احتفالا بالعيد.

الفلبين

في مدينة تاغويغ، وثقت صور الحضور الكثيف للمسلمين لصلاة العيد خارج أسوار المسجد الأزرق، وحرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم لمشاركتهم الشعائر التعبدية.

الهند

وتشهد مختلف ولايات الهند، مثل: ككالكوتا ودلهي، إقبال المسلمين على تأدية صلاة العيد وشعيرة الأضحية، إذ تظهر بضع صور نشاط أسواق المواشي، مع ساعات الصباح الأولى، استعدادا لاستقبال الراغبين في الأضحية.

أفغانستان

وتوثق صور الوجه الآخر للعيد، مع إقبال الأفغانيين ومقاتلي طالبان للصلاة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأظهرت صور صلاة المسلمين خارج مسجد شاه دوه شمشيرة في كابول.

في حين أبرز جانب آخر، التفتيش الذي يخضع له المسلمون قبل تأدية الصلاة من قبل مقاتلي طالبان.

باكستان

أقبل العديد من الباكستانيين على شراء الأضحية مع أول أيام العيد، إذ وثقت بضع صور فرحة الأهالي باستقبال الأضاحي.

وحرص الباعة في بيشاور على تزيين مواشيهم، لإبراز مظاهر العيد.