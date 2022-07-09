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كيف احتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى؟ (صور)
تاريخ النشر: 09 يوليو 2022 9:26 GMT
تاريخ التحديث: 09 يوليو 2022 10:20 GMT

كيف احتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى؟ (صور)

يحتفل العالم الإسلامي، اليوم السبت، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد ختام أكبر مناسك حج لهذا العام، حيث بلغ عدد حجاج المشاعر المقدسة مليون حاج. وشهد مختلف دول

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المصدر: إرم نيوز

يحتفل العالم الإسلامي، اليوم السبت، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد ختام أكبر مناسك حج لهذا العام، حيث بلغ عدد حجاج المشاعر المقدسة مليون حاج.

وشهد مختلف دول العالم الإسلامي الإقبال على صلاة العيد والأضاحي، وهما من أهم السنن التي يحرص المسلمون على اتباعها مع أول أيام العيد.

ورغم الأزمة والصراعات والتي تلقي بظلالها على العديد من الدول العربية والإسلامية، إلا أن العديد من المسلمين لا يزالون يحرصون على إظهار مظاهر الفرح والابتهاج بالعيد، ومشاركة أطفالهم وعائلاتهم.

كما يسعى العديد منهم لشراء الأضحية والتسوق، ورغم الإقبال الخجول على الأسواق والأضاحي مع ارتفاع الأسعار والغلاء العالمي، يسعى المسلمون للحفاظ على تقاليدهم في الاحتفال.

ومع بدء نهاية أزمة تفشي ”فيروس“ كورونا، شهدت الجوامع والمساجد عودة الإقبال الكثيف للمصلين.

لبنان

شهدت العاصمة بيروت إقبال المسلمين على الصلاة مع أول أيام عيد الأضحى.

وتظهر هذه الصور المسلمين وهم يؤدون صلاة العيد خارج مسجد الأمين.

كما أظهرت الصور مشاركة الأطفال في اختيار الأضحية، والإقبال على الأسواق.

muslims-pray-on-the-first-day-of-eid-al-adha-in-beirut a-child-tries-to-feed-a-sacrificial-animal-displayed-for-sale-at-a-souk-in-beirut a-woman-shops-for-clothes-ahead-of-the-muslim-eid-al-adha-holiday-in-beirut a-vendor-arranges-candies-at-a-market-ahead-of-the-muslim-eid-al-adha-holiday-in-beirut

 

العراق

احتشد العراقيون لأداء صلاة العيد خارج مسجد أبو حنيفة في العاصمة بغداد، كما أظهرت صور تبادل العراقيين للتهاني.

ووثقت صور أخرى صلاة العيد في مسجد النوري في الموصل، وإقبال المسلمين على تهنئة بعضهم بعضا.

worshippers-greet-each-other-after-eid-al-adha-prayers-at-al-nuri-mosque-in-mosul

iraqi-muslims-offer-eid-al-adha-prayers-on-the-street-outside-abu-hanifa-mosque-in-baghdadworshippers-attend-the-prayer-at-al-nuri-mosque-on-the-first-day-of-eid-al-adha-in-mosul

iraqi-worshippers-exchange-greetings-after-eid-al-adha-prayers-on-the-street-outside-abu-hanifa-mosque-in-baghdad

فلسطين

أظهرت صور من القدس والضفة الغربية وغزة ابتهاج العائلات بقدوم عيد الأضحى، وكثافة المصلين عند أولى القبلتين، التي تعد رمزا إسلاميا مهما.

كما أبرزت استعدادات التجار لاستقبال الزبائن المقبلين على شراء الحلوى والملابس.

palestinians-pray-on-the-first-day-of-muslim-holiday-of-eid-al-adha-on-the-compound-known-to-muslims-as-noble-sanctuary-and-jews-as-temple-mount-in-jerusalems-old-citypalestinians-celebrate-on-the-first-day-of-muslim-holiday-of-eid-al-adha-on-the-compound-known-to-muslims-as-noble-sanctuary-and-jews-as-temple-mount-in-jerusalems-old-citypalestinians-celebrate-on-the-first-day-of-muslim-holiday-of-eid-al-adha-on-the-compound-known-to-muslims-as-noble-sanctuary-and-jews-as-temple-mount-in-jerusalems-old-citypalestinians-celebrate-on-the-first-day-of-muslim-holiday-of-eid-al-adha-on-the-compound-known-to-muslims-as-noble-sanctuary-and-jews-as-temple-mount-in-jerusalems-old-city

 

سوريا

رغم الحرب الدائرة في سوريا، ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، يحاول المسلمون الحفاظ على تقاليد العيد بالإقبال على الأسواق.

ووثقت صور توجه الناس لأحد أشهر الأسواق الشعبية في العاصمة دمشق، الحميدية، للشراء.

people-shop-ahead-of-the-muslim-eid-al-adha-holiday-at-souk-al-hamidieh-market-in-damascuspeople-shop-ahead-of-the-muslim-eid-al-adha-holiday-at-souk-al-hamidieh-market-in-damascus

 

الأردن

وثقت بضع صور صلاة العيد، من العاصمة عمان.

muslims-pray-on-the-first-day-of-eid-al-adha-in-amman

اليمن

عيد الأضحى يشكل انتعاشة لبائعي المواشي، حيث تظهر الصور حشد الباعة للمواشي في العاصمة صنعاء مع ساعات الصباح الأولى، استعدادا للعيد.

vendor-waits-for-customers-next-to-sacrificial-goats-at-a-livestock-market-ahead-of-the-eid-al-adha-in-sanaavendors-and-customers-gather-next-to-sacrificial-sheep-at-a-livestock-market-ahead-of-the-eid-al-adha-in-sanaa

 

الإمارات

رصدت صور استعداد تجار المواشي لاستقبال الراغبين في الأضحية، إذ يتوجه المسلمون مع فراغهم من صلاة العيد لشرائها.

people-buy-sacrificial-animals-during-eid-al-adha-the-muslim-festival-of-sacrifice-in-dubaipeople-buy-sacrificial-animals-during-eid-al-adha-the-muslim-festival-of-sacrifice-in-dubai
الصومال

ترصد الصور السكان في سوق داينيل للماشية في العاصمة مقديشو، وهم يتحلقون حول الماعز استعدادا لأول أيام عيد الأضحى.

ahead-of-the-muslim-festival-of-sacrifice-eid-al-adha-in-mogadishu

الجزائر وتونس وليبيا

أظهرت صور من الجزائر وتونس وليبيا، استعداد باعة المواشي، لاستقبال المسلمين، وذلك قبيل عيد الأضحى.

a-livestock-seller-stands-near-sacrificial-animals-for-sale-at-market-ahead-of-the-muslim-eid-al-adha-holiday-in-algierspeople-visit-a-livestock-market-in-tuniseid-al-adha-in-tripoli

مصر

أدت أعداد غفيرة من المسلمين صلاة العيد في العاصمة القاهرة في مشهد مهيب، مع إلغاء العديد من القيود الخاصة بـ“كورونا“، والتي أعادت الإقبال الكثيف على الجوامع.

وصلى المصريون عند مسجد الصديق في القاهرة مع أول أيام عيد الأضحى، الذي تميز بوجود البالونات بألوان العلم المصري.

فيما وثقت صور أخرى الإقبال الكثيف على سوق المناشي للماشية في الجيزة، استعدادا للأضحية.

muslims-attend-an-eid-al-adha-prayer-at-a-public-park-outside-el-seddik-mosque-in-cairosacrificial-animals-are-displayed-at-al-manashi-livestock-marketpeople-attempt-to-catch-balloons-released-after-an-eid-al-adha-prayer-at-a-public-park-outside-el-seddik-mosque-in-cairo

تركيا

احتشد المسلمون أمام جامع آيا صوفيا الشهير في إسطنبول، لأداء صلاة العيد.

muslims-pray-on-the-first-day-of-eid-al-adha-in-istanbulmuslims-pray-on-the-first-day-of-eid-al-adha-in-istanbul

 

كازاخستان

أقبل مسلمو كازاخستان للصلاة عند جامع نور سلطان، وشراء الأضاحي.

muslims-attend-eid-al-adha-prayers-in-nur-sultanpeople-chop-meat-during-the-holiday-of-kurban-ait-also-known-as-eid-al-adha-near-nur-sultan

 

إندونيسيا

شهدت حركة البيع في سوق المواشي انتعاشة، قبيل عيد الأضحى في جاكرتا.

traders-sell-their-cows-at-a-cattle-market-ahead-of-the-muslim-festival-of-sacrifice-eid-al-adha-in-bogor

 

كشمير

والتقطت صور من كشمير، والتي توثق توجه مسلمين لاختيار الأضحية احتفالا بالعيد.

people-weigh-a-sheep-before-selling-it-at-a-livestock-market-ahead-of-the-muslim-festival-of-eid-al-adha-in-srinagar

 

الفلبين

في مدينة تاغويغ، وثقت صور الحضور الكثيف للمسلمين لصلاة العيد خارج أسوار المسجد الأزرق، وحرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم لمشاركتهم الشعائر التعبدية.

eid-al-adha-celebration-in-taguig-city-philippineseid-al-adha-celebration-in-taguig-city-philippines

الهند

وتشهد مختلف ولايات الهند، مثل: ككالكوتا ودلهي، إقبال المسلمين على تأدية صلاة العيد وشعيرة الأضحية، إذ تظهر بضع صور نشاط أسواق المواشي، مع ساعات الصباح الأولى، استعدادا لاستقبال الراغبين في الأضحية.

traders-wait-for-customers-at-a-livestock-market-ahead-of-the-eid-al-adha-festival-in-the-old-quarters-of-delhitraders-wait-for-customers-at-a-livestock-market-ahead-of-the-eid-al-adha-festival-in-the-old-quarters-of-delhimuslims-gather-to-purchase-goat-at-a-livestock-market-ahead-of-the-eid-al-adha-festival-in-kolkata

 

أفغانستان

وتوثق صور الوجه الآخر للعيد، مع إقبال الأفغانيين ومقاتلي طالبان للصلاة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأظهرت صور صلاة المسلمين خارج مسجد شاه دوه شمشيرة في كابول.

في حين أبرز جانب آخر، التفتيش الذي يخضع له المسلمون قبل تأدية الصلاة من قبل مقاتلي طالبان.

a-taliban-soldier-frisks-people-in-the-shah-e-doh-shamshira-mosque-on-the-first-day-of-eid-al-adha-in-kabultaliban-fighters-greet-each-other-outside-the-shah-e-doh-shamshira-mosque-on-the-first-day-of-eid-al-adha-in-kabulafghan-people-pray-on-the-first-day-of-eid-al-adha-in-kabul

باكستان

أقبل العديد من الباكستانيين على شراء الأضحية مع أول أيام العيد، إذ وثقت بضع صور فرحة الأهالي باستقبال الأضاحي.

وحرص الباعة في بيشاور على تزيين مواشيهم، لإبراز مظاهر العيد.

a-man-travels-with-a-sacrificial-animal-in-a-rickshaw-after-he-purchased-it-from-a-cattle-market-ahead-of-the-eid-al-adha-festival-in-karachia-sacrificial-cow-is-displayed-at-a-cattle-market-ahead-of-the-eid-al-adha-festival-in-peshawarsacrificial-bull-is-lowered-from-a-rooftop-by-crane-ahead-of-the-eid-al-adha-festival-in-karachi

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