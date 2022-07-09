الملك سلمان يهنئ الحجاج والعالم بعودة الحشود الكبيرة للحرم المكي

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، الحجاج في مكة المكرمة، والمسلمين في أنحاء العالم بعودة المشاعر المقدسة لاستقبال الحشود الكبيرة من ضيوف بيت الله الحرام بعد إغلاق شبه كامل استمر موسمين بسبب جائحة كورونا.

وظهر العاهل السعودي في كلمة عبر الفيديو وجهها للحجاج والمواطنين السعوديين والمقيمين والمسلمين في مختلف بقاع الأرض، قال فيها: ”أُحييكم من أرض الرسالة ومهبط الوحي، سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من حجاج بيته، وأن يجعل حجهم مقبولاً، وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً“.

وأضاف ”بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع؛ نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في القطاعات كافة، في المملكة العربية السعودية“.

وشكر الملك سلمان القطاعات الحكومية في السعودية على ما قدموه، قائلاً ”هذا امتداد لما شَرَّف الله بلادنا به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، فلله الحمد والشكر على فضله العظيم“.

وتابع ”إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات: نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، رفعنا عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصاً على سلامة الحجاج، وعنايةً بصحتهم.. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وبارك للمسلمين عيدهم“.

وهذا هو أول موسم حج فعلي بعد عامين شهدا فتح المشاعر أمام عدد محدود جداً من الحجاج شمل بضعة آلاف عام 2020 ونحو 60 ألف حاج العام الماضي ضمن إجراءات جائحة كورونا.

ويؤدي نحو مليون حاج غالبيتهم من خارج المملكة، المناسك، رغم بلوغ عدد الحجاج في مواسم قبل كورونا إلى نحو 2.5 مليون حاج.

وأدى الحجاج غالبية المناسك حتى صباح اليوم السبت بيسر وسهولة، وبدأت أول وفود الحجاج طواف الإفاضة.

ويعمل عشرات آلاف الأشخاص من الجنسين ومن مختلف التخصصات الصحية والأمنية والخدمية والشرعية على خدمة ضيوف المسجد الحرام منذ وصولهم للمملكة ولحين مغادرتهم للبلاد.