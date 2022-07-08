السعودية تسخّر السكوتر الذكي لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة

سخّرت المملكة العربية السعودية في الموسم الحالي من الحج مختلف أشكال التقنيات الحديثة من أجل تسهيل أداء الشعائر، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وكان لافتًا، هذا العام، توفير ”السكوتر الذكي“ الذي قدمته المملكة للحجاج لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وتذليل الصعاب على كافة الحجاج خلال الانتقال بين المناطق المختلفة.

وظهر عدد من المرشدين الخاصين بالحج في تقرير نشرته قناة ”الإخبارية“ السعودية، خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات الخاصة باستخدام السكوتر الذكي من قبل الحجاج، لتسهيل الاستفادة منه.

يذكر أن الشيخ علي الحكمي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة كان قد أصدر فتوى، في العام 2016، بجواز استخدام السكوترات الذكية والعربات الإلكترونية في أداء شعائر الحج لمن لا يستطيع المشي، بشرط ألا تسبب تلك الآلات الأذى للناس.

فيديو | عبر سناب #الإخبارية.. السكوتر الذكي يتواجد في حج هذا العام لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/ym4iceZLKq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

ويشهد موسم الحج الحالي، حضورًا لافتًا للروبوتات هو الأكبر لها في المشاعر المقدسة على الإطلاق، حيث يتم الاعتماد على التقنية بشكل كبير ومتزايد لتسهيل أداء الحجاج لمناسكهم بيسر وسهولة.

وفي حين أن مصادفة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، لروبوت يقوم بعمليات التنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف، قد لا يبدو أمرًا مستغربًا كثيرًا بالنسبة لبعضهم، فإنهم فوجئوا بالتأكيد بوجود روبوتات أخرى تؤدي مهام غير متوقعة، مثل تقديم الفتاوى الدينية.

ويجول روبوت تطهير المسجد الحرام مغطيًا أكثر من 1000 متر مربع لكل ساعة عمل، دون تدخل بشري، ويستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان، وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.